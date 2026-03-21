Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam sẽ giáng thêm đòn đau cho bóng đá Malaysia”

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia vào ngày 31/3 tới đây, trong bối cảnh AFC đã xử thua Malaysia 0-3 trong trận đấu với chính đội tuyển Việt Nam, ở trận lượt đi giữa hai đội vào ngày 10/6/2025.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Malaysia vào ngày 31/3/ tới đây (Ảnh: FAM).

Vì trận thua nói trên, cộng với việc bị xử thua thêm trận gặp Nepal vào ngày 25/3/2025, đội tuyển Malaysia từ chỗ có 15 điểm, dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, hiện chỉ còn 9 điểm.

Đội tuyển Việt Nam từ chỗ có 12 điểm, đứng thứ hai trong bảng, đã vọt lên dẫn đầu bảng đấu này với 15 điểm. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành quyền vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027. Đây là nỗi đau của bóng đá Malaysia.

Đã vậy, tờ Bola Sport của Indonesia còn dự đoán nỗi đau này chưa dừng lại. Tờ báo của xứ sở vạn đảo viết: “Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng xử đẹp Malaysia trong trận lượt về, để giáng thêm đòn đau vào đối thủ”.

“Ngay cả các chuyên gia bóng đá của Malaysia cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam quyết tâm thắng đậm đội bóng có biệt danh Harimau Malaya. Trận đấu dự kiến diễn ra ở sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới. Đây là trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027”, Bola Sport viết thêm.

Bóng đá Việt Nam chưa quên cách mà đội tuyển Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch giả mạo để thắng đậm ở trận lượt đi (Ảnh: VFF).

Cũng theo tờ báo của xứ sở vạn đảo, khát khao chiến thắng, thậm chí muốn có chiến thắng đậm của đội tuyển Việt Nam xuất phát từ chính thất bại 0-4 của chúng ta trước Malaysia trong trận lượt đi.

Vì trận thua này, đội tuyển Việt Nam khi đó nhận không ít chỉ trích. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đầy quyết tâm đánh bại đối thủ.

Bola Sport bình luận: “Trận đấu sắp diễn ra là thách thức lớn với thực lực của đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại. Đội tuyển Việt Nam đang khát khao một chiến thắng thuyết phục để trừng phạt đội tuyển Malaysia”.

Sau khi bị xử thua 0-3 trong trận lượt đi ngày 10/6/2025, đội tuyển Malaysia trải qua 12 năm liên tục không thắng đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức. Họ đã thua 8 trận, chỉ hòa một trận trong suốt 12 năm nói trên.