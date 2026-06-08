Báo Indonesia nói về tình cảnh khó của U19 Việt Nam tại giải Đông Nam Á

Theo điều lệ của giải U19 Đông Nam Á 2026, các đội dẫn đầu 3 bảng đấu, cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Với việc chỉ đứng thứ nhì bảng A, đội tuyển U19 Việt Nam chưa thể giành vé vào bán kết. Chúng ta phải chờ kết quả của các bảng B và C, mới biết mình có giành được quyền đi tiếp hay không?

U19 Việt Nam (áo trắng) đã mất quyền tự quyết vé vào bán kết (Ảnh: CNN Indonesia).

Trang CNN Indonesia viết về tình cảnh của đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay: “Sau thất bại trước U19 Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ không thể giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026”.

“Đội tuyển U19 Việt Nam buộc phải chấp nhận vị trí thứ 2 tại bảng A. Họ có 6 điểm sau 3 lượt đấu. Suất vào bán kết của đội tuyển U19 Việt Nam không được đảm bảo, vì chỉ có một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành được vé đi tiếp”, CNN Indonesia viết thêm.

Cũng theo điều lệ của giải U19 Đông Nam Á 2026, khi so sánh điểm số và hiệu số giữa các đội nhì bảng với nhau, kết quả giữa đội nhì các bảng với các đội đứng thứ 4 ở các bảng sẽ không được tính.

Lý do là vì các bảng A và B có 4 đội, trong khi bảng C chỉ có 3 đội. Điều này đồng nghĩa với việc chiến thắng đậm 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste ở lượt trận đầu vòng bảng hiện không còn giá trị.

Trang CNN Indonesia phân tích: “Trong việc xếp hạng các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội tuyển U19 Việt Nam đang ở vào tình thế rất bất lợi. Do chiến thắng của U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste không được tính, nên U19 Việt Nam chỉ mới 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4, khi xét giữa các đội nhì bảng với nhau”.

Khi xét kết quả giữa các đội nhì bảng với nhau, U19 Việt Nam mới có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4 (Ảnh: VFF).

“Hiệu số bàn thắng bại giữa các đội nhì bảng lúc này rất quan trọng. Nếu có đội có hiệu số tốt hơn U19 Việt Nam, đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) sẽ bị loại.

Nếu một trong hai cặp đấu giữa U19 Thái Lan gặp Malaysia (bảng B) hoặc U19 Australia gặp Campuchia (bảng C) kết thúc với tỷ số hòa, U19 Việt Nam cũng sẽ bị loại”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport phân tích: “U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại sau thất bại trước U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2026”.

“U19 Việt Nam buộc phải chờ kết quả của 2 bảng đấu còn lại, mới biết rằng họ có giành được quyền vào bán kết hay không? Có 3 bảng và chỉ có một đội nhì bảng trong số 3 bảng này được vào bán kết.

Đội tuyển U19 Việt Nam hiện đứng thứ 2 tại bảng và đã mất suất trực tiếp vào bán kết. Do trận đấu giữa đội nhì bảng với đội đứng thứ 4 tại các bảng có 4 đội không được tính, nên U19 Việt Nam hiện chỉ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại +4, khi xét kết quả giữa các đội nhì bảng với nhau”, Bola Sport khẳng định.