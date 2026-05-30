Báo Indonesia nói lên thực trạng hàng tiền đạo tuyển Việt Nam trước AFF Cup

Điều đáng chú ý, Tiến Linh và Xuân Son là các vua phá lưới của 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Tiến Linh là đồng vua phá lưới của AFF Cup 2022 (bên cạnh chân sút người Thái Lan Teerasil Dangda), với 6 bàn thắng. Còn Xuân Son là vua phá lưới của AFF Cup 2024, với 8 bàn thắng.

Xuân Son sa sút phong độ so với chính cầu thủ này trước khi anh bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Nhưng dù sao, tình trạng của Xuân Son vẫn đỡ hơn nhiều so với Tiến Linh. Chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam nhiều năm trước đang trải qua chuỗi ngày khá khó khăn.

Vua phá lưới AFF Cup 2022 Nguyễn Tiến Linh có nguy cơ mất chỗ tại AFF Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ Bola Sport của Indonesia viết về Tiến Linh: “Chiếc “oanh tạc cơ” của đội tuyển Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2026, vì sa sút phong độ nghiêm trọng. Tính đến trước khi ghi bàn thắng vào lưới CLB Sông Lam Nghệ An ở V-League vào ngày 10/5 vừa rồi, Tiến Linh trải qua chuỗi 14 trận liền không ghi bàn thắng”.

“Tính đến thời điểm này mùa giải V-League 2025-2026, Tiến Linh chỉ mới ghi được 4 bàn thắng. Trong số này, có 3 bàn được tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TPHCM ghi được từ tận tháng 8 và tháng 9 năm ngoái”, Bola Sport viết thêm.

Mới mùa giải trước, Tiến Linh từng cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League. Ban đầu, Tiến Linh có cùng 14 bàn thắng với các tiền đạo Lucao (khi đó khoác áo CLB Hải Phòng) và Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội).

Tuy nhiên, sau đó Tiến Linh bị trừ một bàn thắng, vì Ban tổ chức xác định đấy là bàn đá phản lưới nhà của đối phương, anh mất cơ hội nhận giải đồng vua phá lưới V-League 2024-2025. Thế mà hiện giờ mọi việc lại thay đổi quá nhanh với chân sút nổi tiếng này.

Tiến Linh phải cạnh tranh chỗ đứng với các tiền đạo nhập tịch, trong đó có Hoàng Hên (Ảnh: Hải Long).

Bola Sport chia sẻ: “Ở mùa giải trước, Tiến Linh từng cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League. Trước nữa, anh từng giành Quả bóng vàng Việt Nam. Còn hiện giờ, vị trí của Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam đang bị đe dọa”.

“Hồi tháng 3 vừa rồi, dù vắng mặt Tiến Linh, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giành được chiến thắng trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027”, tờ báo của xứ sở vạn đảo nhấn mạnh.

Ngoài ra, cũng chính tờ Bola Sport chỉ ra chi tiết quan trọng, khiến Tiến Linh càng thêm khó khăn trong việc giành suất trở lại đội tuyển Việt Nam, đó là sự xuất hiện dày đặc của các tiền đạo nhập tịch.

Bola Sport cho biết: “Đội tuyển Việt Nam hiện có tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Chưa hết, Tiến Linh còn phải cạnh tranh với một số tiền đạo nhập tịch mới, trong số đó có Đỗ Hoàng Hên có phong độ tốt”.

“Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (trước đây mang tên Geovane Magno) cũng vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Anh này đang rất khát khao được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam”, Bola Sport khẳng định.