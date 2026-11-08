Nhiệm kỳ hiện tại của Chủ tịch FAT Madam Pang sẽ kết thúc vào đầu tháng 2/2028. “Người đàn bà thép” của bóng đá Thái Lan cần một cú hích thật mạnh để vận động tranh cử nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, việc vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 bị hoãn một năm, được tổ chức từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, có thể ảnh hưởng đến vị trí của Madam Pang.

Nhiệm kỳ cũ ở ghế Chủ tịch FAT của Madam Pang sắp kết thúc (Ảnh: FAT).

Theo quan điểm của truyền thông Indonesia, thời gian Asian Cup 2027 diễn ra quá gần ngày bầu cử nhiệm kỳ mới của FAT, khiến cho Madam Pang không đủ thời gian để vận động tranh cử.

Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Việc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thay đổi thời điểm tổ chức VCK Asian Cup 2027 làm xáo trộn lịch hoạt động của 24 đội tuyển của 24 nền bóng đá ở châu Á. Trong đó, một trong những nền bóng đá bị xáo trộn đáng kể nhất là Thái Lan”.

“Asian Cup 2027 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Madam Pang, trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Sau giải vô địch châu Á, bóng đá xứ sở chùa vàng sẽ bước vào giai đoạn chuyển giao.

Việc Madam Pang có tiếp tục gắn bó với bóng đá Thái Lan hay không vẫn là dấu hỏi. Tương lai của Madam Pang phụ thuộc vào kết quả của đội tuyển Thái Lan tại VCK Asian Cup 2027”, Bola Sport viết thêm.

Một chi tiết khá thú vị là trước khi vị nữ tỷ phú này ngồi ghế Chủ tịch FAT, Madam Pang là trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan. Ở vị trí trưởng đoàn, Madam Pang đưa đội tuyển Thái Lan đến hai ngôi vô địch ASEAN Cup 2020 và 2022.

Các đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay đều tính đến lộ trình hướng ra đấu trường châu lục (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Nhưng từ khi Madam Pang chính thức ngồi vào ghế Chủ tịch FAT, đội tuyển Thái Lan không giành được bất kỳ chiếc cúp nào ở ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup, SEA Games lẫn giải U23 Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan cũng có thành tích khá tệ trên đấu trường châu Á.

Tờ Bola Sport của Indonesia tiếp tục chia sẻ: “Ngoài Madam Pang, một nhân vật nữa liên quan đến bóng đá Thái Lan đang có vị trí khá bấp bênh, đó là HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson (người Anh)”.

“Tương lai của ông Hudson giống như tương lai của Madam Pang, phụ thuộc lớn vào kết quả của Asian Cup. Ngoài ra, tương lai của HLV Anthony Hudson phụ thuộc vào định hướng phát triển, mà bộ máy điều hành mới của FAT vạch ra trong thời gian tới.

Bộ máy điều hành mới có thể có lộ trình mới, lộ trình này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn HLV trưởng cho đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Điểm chung giữa ba nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á hiện nay, gồm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia, đó là từng nền bóng đá đều đang hướng ra đấu trường châu lục, nhắm đến vé dự World Cup.

Vì thế, thành tích trong khu vực có thể không còn đủ để làm hài lòng giới chuyên môn và người hâm mộ ở từng nước. Asian Cup và vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á mới là thước đo năng lực phát triển của từng đội tuyển và từng nền bóng đá nói trên.