Báo Indonesia lo ngại đội nhà không vượt qua "cửa ải" U17 Việt Nam

Tối qua (16/4), U17 Indonesia bất ngờ thua U17 Malaysia 0-1. Thất bại này khiến cho đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng A, đồng thời họ đứng trước nguy cơ bị loại.

Khó khăn thêm chồng chất với U17 Indonesia, ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, U17 Indonesia sẽ đối đầu với đội đầu bảng A là U17 Việt Nam.

U17 Indonesia (áo trắng) đối diện với nguy cơ bị loại (Ảnh: Antara).

Trước hiện thực đầy thách thức, trang CNN Indonesia viết: “Thất bại 0-1 trước U17 Malaysia khiến cho U17 Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến vào vòng tiếp theo”.

“Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ phải đối đầu với U17 Việt Nam vào ngày 19/7. Đây có thể coi là trận chung kết ở vòng bảng, thuộc giải trẻ Đông Nam Á 2026, dành cho 2 đội. Với riêng U17 Indonesia, tính chất của trận đấu còn quan trọng hơn nữa”, CNN Indonesia viết thêm.

Cũng trên trang báo này, ở một bài viết khác, họ chia sẻ: “Trận thua U17 Malaysia khiến cho cơ hội vào bán kết của U17 Indonesia trở nên khó khăn hơn. Về lý thuyết U17 Indonesia vẫn có thể đứng đầu bảng A”.

“Tuy nhiên, để làm được điều đó, họ phải trải qua cuộc chiến cam go với U17 Việt Nam. Đội tuyển U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối, sau các chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia và 10-0 trước Timor Leste”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

U17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại trước U17 Malaysia vào tối 16/4 (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, một tờ báo khác của Indonesia là Bola Sport bình luận: “Kết quả hiện tại đẩy đội tuyển U17 Indonesia xuống vị trí thứ 3 tại bảng A. Mặc dù đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo có cùng 3 điểm với U17 Malaysia, nhưng U17 Indonesia phải nhận vị trí thấp hơn vì kém đối thủ về thành tích đối đầu”.

“Tình hình hiện tại đặt ra nhiều thách thức với U17 Indonesia, cơ hội duy nhất còn lại của đội chủ nhà để tìm vé vào bán kết, gần như chỉ là một chiến thắng trước U17 Việt Nam. Hai đội này sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Theo điều lệ của giải U17 Đông Nam Á 2026, chỉ có các đội đứng đầu các bảng, cùng với một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng) là giành được quyền vào bán kết”, Bola Sport nhấn mạnh.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/4, tại Indonesia.