Sau khi giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 10, đội tuyển Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 116 thế giới. Điều đó giúp cho họ có thêm động lực hướng tới top 100 thế giới và thu hẹp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam (xếp thứ 99).

Đội tuyển Indonesia không thi đấu giao hữu trong tháng 11 (Ảnh: FIFA).

Tuy nhiên, trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11, Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) không thi đấu quốc tế. Ban đầu, họ đã sắp xếp thi đấu với Jordan và Kuwait trong tháng này. Tuy nhiên, các trận đấu này đã bị hủy vì nhiều lý do khác nhau.

Do không còn nhiều thời gian, Indonesia không tìm được đối thủ thay thế. Do đó, đoàn quân của HLV John Herdman sẽ chuyển sang tổ chức một trại huấn luyện nội bộ kéo dài từ ngày 9/11 đến ngày 17/11.

Tờ Super Ball (Indonesia) lo ngại: “Indonesia buộc phải hủy hai trận giao hữu cận kề ngày tổ chức. Do đó, đội bóng sẽ không thi đấu quốc tế. Thầy trò HLV John Herdman sẽ chỉ tổ chức một trại huấn luyện kéo dài 8 ngày.

Điều đó khiến Garuda bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Trước đó, Indonesia đã tăng hai bậc lên xếp thứ 116 sau khi giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup. Đây là năm thứ hai liên tiếp Indonesia không tổ chức trận giao hữu trong đợt tập trung vào tháng 11”.

Tờ báo này lo lắng Indonesia sẽ bị đội tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA: “Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế với hai cuộc đối đầu trước Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường.

Đội tuyển Việt Nam sẽ củng cố vị trí trong top 100 nếu thắng Đài Loan và Kyrgyzstan (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 99 thế giới. Nhiều khả năng, họ sẽ giành chiến thắng trước Kyrgyzstan (xếp thứ 104) và Đài Loan (xếp thứ 176). Điều đó sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik củng cố vị trí trong top 100 và ngày càng bỏ xa Indonesia.

Trong khi đó, Thái Lan, đội xếp thứ 93 thế giới, sẽ đối đầu với Brunei ở bán kết King’s Cup. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Oman và Tajikistan. Malaysia lần lượt chạm trán Trung Quốc và Yemen, còn Singapore gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với Brazil, Nhật Bản và Paraguay ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà”.

Theo ước tính, đội tuyển Việt Nam dự kiến được cộng khoảng 2,35 điểm nếu thắng Đài Loan và được cộng khoảng 4,68 điểm nếu đánh bại Kyrgyzstan.