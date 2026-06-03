Báo Indonesia dự báo HLV Kim Sang Sik sẽ làm nên điều đặc biệt tại AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam từng 3 lần vô địch AFF Cup, nhưng mỗi lần vô địch của chúng ta cách nhau khá xa. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, 2018 và 2024.

Sau khi vô địch AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2010 bởi đội tuyển Malaysia. Còn sau khi vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021). Điều đó có nghĩa là đội tuyển Việt Nam chưa từng vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp.

HLV Kim Sang Sik có thể đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam, nếu ông có lần thứ 2 liên tiếp vô địch AFF Cup (Ảnh: Thành Đông).

Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup 2008 và 2010 là HLV Henrique Calisto (người Bồ Đào Nha). Còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup 2018 và 2020 là HLV Park Hang Seo (người Hàn Quốc).

Họ đều là những HLV rất tài năng, nhưng họ chưa thể nối dài mạch thống trị của bóng đá Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á, vì những lý do khác nhau.

Năm nay, cơ hội rất lớn mở ra cho HLV Kim Sang Sik. Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “HLV Kim Sang Sik có thể chấm dứt lời nguyền của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Nhiệm vụ của ông Kim là bảo vệ danh hiệu vô địch cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026”.

“Đoàn quân đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik là nhà vô địch của AFF Cup 2024. Với đội bóng này, việc bảo vệ danh hiệu khó khăn hơn nhiều so với việc giành lấy nó. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp”, Bola Sport viết thêm.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cũng chỉ ra nguyên nhân rất quan trọng, có thể giúp HLV Kim Sang Sik vượt qua thành tích của những người tiền nhiệm, đó là do ông đã xây dựng được lối đá rất ổn định ở đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, dàn cầu thủ của bóng đá Việt Nam hiện đã khác xưa.

Xuân Son được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng tại AFF Cup 2026 (Ảnh: Hải Long).

Bola Sport phân tích: “Trước đây, khi một thế hệ cầu thủ Việt Nam qua thời đỉnh cao, sự suy thoái xuất hiện ở đội tuyển của họ, do thiếu tính kế thừa. Nhưng hiện tại, HLV Kim Sang Sik có cơ hội rất lớn để chấm dứt lời nguyền kéo dài khoảng 2 thập kỷ của bóng đá Việt Nam”.

“Đầu tiên, bản thân ông Kim đã chứng minh được năng lực của mình với ngôi vô địch AFF Cup 2024. Ông ấy phát triển tối đa lối đá thực dụng ở đội tuyển Việt Nam.

Thứ nhì, đội tuyển Việt Nam đang có dàn cầu thủ tốt, từng người được phát huy tối đa năng lực cá nhân. Riêng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son rất lợi hại. Đây là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2024, với 8 bàn thắng”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Bola Sport.

Sau khi phân tích các điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, tờ báo của xứ sở vạn đảo cũng chỉ ra những đối thủ chính, có khả năng ngán đường đội bóng của HLV Kim Sang Sik, trên hành trình xưng vương lần thứ 2 liên tiếp.

Bola Sport chia sẻ: “Thách thức của HLV Kim Sang Sik và các học trò sẽ là Thái Lan, đội bóng quyết tâm giành lại vị trí số một Đông Nam Á. Indonesia cũng là một mối đe dọa khác, dựa vào dàn cầu thủ nhập tịch của đội này”.

“Trong khi đó, Singapore, Malaysia và Philippines cũng không phải là những đối thủ dễ chơi”, Bola Sport khẳng định.

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội tuyển Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu play-off vòng loại giữa Brunei và Timor Leste.