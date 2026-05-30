Báo Indonesia cảnh báo U20 Việt Nam có nguy cơ xuống hạng

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFC) vừa triển khai thể thức mới ở vòng loại giải U20 châu Á. Theo đó, các đội bóng tham dự được chia thành hai cấp độ gồm “Giai đoạn Vòng loại” dành cho 32 đội bóng mạnh nhất và “Giai đoạn phát triển” dành cho 12 đội còn lại.

Đáng chú ý, AFC cũng áp dụng hình thức lên, xuống hạng. 15 đội bóng mạnh nhất (8 đội đầu bảng và 7/8 đội nhì bảng xuất sắc nhất) ở “Giai đoạn Vòng loại” sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc. Trong khi đó, 6/8 đội cuối bảng có thành tích tệ nhất sẽ xuống hạng.

Ở vòng loại giải U20 châu Á, U20 Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn với Iran, Triều Tiên và Palestine. Trước tình hình đó, tờ Super Ball cảnh báo U20 Việt Nam có khả năng xuống hạng.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “U20 Việt Nam nằm ở bảng đấu vô cùng khó khăn ở vòng loại giải U20 châu Á. Ở bảng đấu này, Iran được đánh giá là đội bóng mạnh nhất. Trong khi đó, Triều Tiên và Palestine là hai đối thủ có lối chơi kỷ luật và thể lực mạnh mẽ.

Cơ hội giành vé tham dự vòng chung kết giải U20 châu Á của U20 Việt Nam là vô vàn khó khăn. Theo thể thức mới của AFC, không còn những đội bóng yếu tham dự vòng loại. Mỗi trận đấu giống như trận đấu sinh tử. Áp lực của U20 Việt Nam còn lớn hơn khi họ phải chiến đấu để tránh nguy cơ xuống hạng”.

Tờ Super Ball bình luận thêm: “Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến U20 Việt Nam chịu hậu quả tiêu cực trong tương lai. Nguy cơ xuống hạng hiện hữu sau mỗi trận đấu nếu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi thi đấu không tốt”.

Trước khi bước vào vòng loại giải U20 châu Á vào tháng 8, U19 Việt Nam (nòng cốt của đội U20) sẽ tham dự giải U19 Đông Nam Á. Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi sẽ thi đấu trận mở màn gặp U19 Timor Lesste vào ngày 1/6.