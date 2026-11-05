“Tương lai của HLV Kim Sang Sik khá bấp bênh trong bối cảnh Asian Cup 2027 hoãn tới 11 tháng”, đó là dòng tít của bài viết trên tờ Four Four Two phiên bản tiếng Hàn Quốc đăng tải vào hôm qua (4/11).

VFF bỏ ngỏ việc gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Quyết Thắng).

Tờ báo của Hàn Quốc bình luận: “Việc hoãn giải vô địch Asian Cup 2027 đã gây xáo trộn lớn trong làng bóng đá châu Á. Điều này khiến tương lai của nhiều HLV các đội tuyển quốc gia trở nên bấp bênh, trong đó có HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam.

Vì một số Liên đoàn bóng đá đã ký hợp đồng với các HLV dựa trên lịch thi đấu Asian Cup ban đầu nên hiện tại họ đang ở trong tình thế hợp đồng sắp hết hạn trước khi giải đấu bắt đầu”.

Tờ Four Four Two lo ngại tương lai của HLV Kim Sang Sik: “Tương lai của HLV Kim Sang Sik cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. Ông đã ký hợp đồng hai năm khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam hồi tháng 5/2024. Sau đó, ông đã đáp ứng các điều kiện gia hạn hợp đồng bằng cách đạt kết quả tốt tại giải ASEAN Cup và SEA Games.

Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của chiến lược gia Hàn Quốc sẽ hết hạn vào tháng 2/2027, sớm hơn khoảng 10 tháng so với thời điểm diễn ra Asian Cup 2027. Mặc dù ban đầu HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển đến hết giải châu Á nhưng việc hoãn lịch thi đấu đã khiến khả năng gia hạn hợp đồng của ông trở thành một ẩn số.

HLV Kim Sang Sik mang về thành công cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Đáng chú ý, các vấn đề nội bộ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng tác động lớn tới tương lai của HLV Kim Sang Sik. Được biết, VFF dự định sẽ tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc sau Đại hội VFF lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027.

Cộng thêm đó, việc Asian Cup 2027 dời lịch khiến tương lai của HLV Kim Sang Sik càng trở nên bấp bênh. Hiện tại, khả năng VFF gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik vẫn còn bỏ ngỏ. Dư luận đang dồn sự chú ý vào tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc”.

Theo tờ Four Four Two, ngoài HLV Kim Sang Sik, nhiều HLV ở các đội tuyển quốc gia khác cũng đứng trước tương lai bấp bênh như các HLV đội tuyển Iraq, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Hàn Quốc…

Theo lịch mới, Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028 tại Saudi Arabia.