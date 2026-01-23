Báo Hàn Quốc sợ đội nhà thua U23 Việt Nam, khen ngợi HLV Kim Sang Sik

Trước trận tranh hạng ba diễn ra vào 22h tối nay (23/1) ở Saudi Arabia, tờ Osen của Hàn Quốc viết: “Liệu bóng đá Hàn Quốc có thể kết thúc giải U23 châu Á 2026 với kết quả tốt đẹp? U23 Hàn Quốc đã có những màn trình diễn hết sức thất vọng tại giải đấu năm nay.

Họ hòa 0-0 với U23 Iran trong trận đấu đầu tiên của bảng C, phải lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước Lebanon. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, U23 Hàn Quốc nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan, cho dù U23 Uzbekistan đa phần nhỏ hơn các cầu thủ Hàn Quốc hai tuổi”.

Theo báo Hàn Quốc, đội U23 của họ thi đấu không hay tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: KFA).

“Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn suýt bị loại sau vòng bảng. Thực tế cho thấy, nếu điều này xảy ra, cũng không có gì quá bất ngờ. U23 Hàn Quốc chỉ may mắn giành vé vào tứ kết sau chiến thắng bất ngờ 1-0 của U23 Lebanon trước U23 Iran”, tờ Osen thẳng thắn bình luận thêm.

May mắn giành vé vào vòng bán kết nhờ thắng Australia ở tứ kết, nhưng U23 Hàn Quốc không thể tiếp tục kéo dài sự hiện diện của mình cho đến trận đấu cuối cùng của giải khi để thua Nhật Bản.

Tờ Osen viết tiếp: “Đúng như dự đoán, U23 Hàn Quốc không thể vượt qua U23 Nhật Bản ở bán kết. Đó là thất bại toàn diện, đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời mọc tấn công áp đảo trong trận này. Điều đáng chú ý tiếp theo, U23 Nhật Bản chỉ là thành phần U21, với mục tiêu chuẩn bị cho Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028”.

Báo Hàn Quốc khen chuỗi thành tích của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

“Đối thủ cuối cùng của U23 Hàn Quốc tại giải năm nay là U23 Việt Nam. Đội bóng này thua đậm U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết, nhưng họ là đội bóng duy nhất trong lịch sử của Đông Nam Á từng giành thành tích toàn thắng ở vòng bảng giải U23 châu Á. U23 Việt Nam đã thể hiện “phép màu Kim Sang Sik” bằng các trận thắng ngoạn mục”, vẫn là những dòng được biết trên tờ báo của Hàn Quốc.

Trong khi đó, một tờ báo khác của xứ sở kim chi là Yonhap nhắc đến vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam: “HLV Kim Sang Sik sẽ có trận đấu với đội bóng quê hương, khi U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba”.

U23 Việt Nam từng có những chiến thắng ngoạn mục trước vòng bán kết (Ảnh: AFC).

“Trước trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam từng sở hữu thành tích bất bại tại giải năm nay. Họ lần lượt đánh bại U23 Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1), Saudi Arabia (1-0) ở vòng bảng, ghi được đến 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Đến tứ kết, họ thắng tiếp U23 UAE (3-2).

HLV Kim Sang Sik đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam từ tháng 5/2024, ông ấy gặt hái nhiều thành công trong năm 2025. Tháng 1 năm ngoái, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đến tháng 7/2025, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á. Chưa hết, tháng 12/2025, U23 Việt Nam của ông Kim giành huy chương vàng SEA Games 33”, tờ Yonhap nhấn mạnh đến thành tích của HLV Kim Sang Sik với bóng đá Việt Nam.

Trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h tối nay, trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia).