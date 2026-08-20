Báo Hàn Quốc ca ngợi HLV Kim Sang Sik sau chiến thắng đậm Malaysia

"Phép màu Kim Sang Sik: Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia để tiến vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á", tờ Donga của Hàn Quốc giật tít nhấn mạnh chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình diễn ra vào tối 19/8, qua đó thắng đối thủ với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận để tiến vào trận chung kết với đối thủ Thái Lan.

Sau khi thắng 2-0 ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam cho thấy phong độ ấn tượng khi khiến tuyển Malaysia thường xuyên phải phòng ngự lùi sâu trong suốt hiệp 1. Đây là hiệp đấu mà thủ thành Azri Ghani có nhiều pha cứu thua xuất thần để giúp đội nhà không bị thủng lưới trước các pha dứt điểm của Đình Bắc, Quang Hải hay Hoàng Hên.

Tuyển Việt Nam gây ấn tượng khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù vậy ở hiệp 2, tiền đạo vào thay người Xuân Son đã tạo ra sự khác biệt khi lập cú đúp bàn thắng (phút 61 và 89) để giúp tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết. HLV Kim Sang Sik qua đó trở thành chiến lược gia đầu tiên giúp tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup ở hai kỳ liên tiếp (năm 2024 và 2026). Ngoài ra đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp tuyển Việt Nam có mặt ở chung kết và đối thủ của "Rồng vàng" không ai khác là kình địch Thái Lan.

"Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết sẽ là đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan. Thái Lan có một trận thắng và một trận thua trước Singapore ở bán kết, nhưng đã tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-3.

Thái Lan đã giành chức vô địch trong trận chung kết năm 2022 gặp Việt Nam, nhưng sau đó để thua ở chung kết năm 2024. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi chung kết tại Thái Lan vào ngày 22/8, tiếp theo là trận lượt về trên sân nhà vào ngày 26/8", tờ Donga nhấn mạnh về cuộc so tài giữa hai đội bóng được xem là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc bình luận về thành tích 3 lần có mặt ở chung kết liên tiếp của tuyển Việt Nam (năm 2022, 2024 và 2026): "Hai đội bóng nhiều duyên nợ Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở trận chung kết - trận đấu được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về.

Tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên 24 trận (21 trận thắng, 3 trận hòa). Đội tuyển Việt Nam đang lập kỷ lục mới về số trận bất bại liên tiếp nhiều nhất trong các trận đấu quốc tế, vượt qua kỷ lục trước đó là 18 trận".

Ngay sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia, tờ Chosun cũng có dòng tít gây chú ý: "Phép màu Sang Sik thật kinh ngạc! Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đánh bại Malaysia để tiến vào chung kết ASEAN Cup. Họ đang đứng trước cơ hội hai lần vô địch liên tiếp mà ngay cả HLV Park Hang Seo trước đó cũng không thể làm được".

Thái Lan luôn được xem là đối thủ nhiều duyên nợ với tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh thêm về trận chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan: "Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết là đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Họ là đội mạnh nhất, sở hữu nhiều danh hiệu nhất giải đấu với 7 lần vô địch.

Mặc dù Thái Lan chỉ thắng 1 và thua 1 trước Singapore ở bán kết, họ vẫn tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-3. Trận chung kết cũng sẽ được thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu sân khách vào ngày 22/8 và sân nhà vào ngày 26/8".

Tờ Daum ca ngợi màn trình diễn của Xuân Son trong hành trình giúp tuyển Việt Nam tiến vào trận chung kết. "Người hùng của chiến thắng là tiền đạo nhập tịch người Brazil, Nguyễn Xuân Son. Xuân Son đã dẫn dắt đội nhà đến chiến thắng với màn trình diễn xuất sắc, ghi hai bàn thắng, mở tỷ số ở phút 61 khi trận đấu vẫn còn cân bằng, và sau đó ghi thêm bàn thắng thứ hai ở phút 89 để ấn định chiến thắng", tờ Daum bình luận.

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là MT cũng có dòng tít gây chú ý: "Chức vô địch ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp trong tầm tay tuyển Việt Nam. Thần khí của HLV Kim Sang Sik giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về. Giờ đây, họ sẽ tranh chức vô địch với Thái Lan".

"Đối thủ trong trận chung kết là Thái Lan, hoàng tử của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan cũng đang giữ kỷ lục về số lần vô địch với 7 danh hiệu. Năm 2024, tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 và 3-2 sau hai lượt trận để giành chức vô địch. Nhưng năm 2022, Thái Lan đăng quang bằng cách đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 1-1 và 1-0", tờ MT nhấn mạnh thêm.