Báo Đông Nam Á: “U23 Việt Nam khép lại giải U23 châu Á đầy tự hào”

Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm nay là hành trình mang rất nhiều cảm xúc. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thi đấu tưng bừng trong 4 trận đầu tiên, từ vòng bảng đến sau vòng tứ kết.

Chúng ta khựng lại một chút khi thua U23 Trung Quốc ở bán kết, nhưng bùng nổ trở lại ở trận tranh hạng ba, đánh bại U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam trải qua hành trình tuyệt vời tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Trận thắng U23 Hàn Quốc là chiến thắng gây chấn động bóng đá châu Á, bởi U23 Hàn Quốc đến từ một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu lục. Cùng với chiến thắng trước U23 Saudi Arabia ở vòng bảng, trận thắng U23 Hàn Quốc là những trận thắng của U23 Việt Nam khiến cả châu Á phải ngả mũ.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Sự trỗi dậy của Những ngôi sao vàng (biệt danh của các đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế). Họ đánh bại cả U23 Hàn Quốc để giành hạng 3 châu Á”.

“Điều đáng nói hơn, U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc khi họ chỉ còn chơi với 10 người. Đây là chiến thắng thể hiện bản lĩnh của U23 Việt Nam. Họ giành được kết quả quá ấn tượng tại giải năm nay”, Siam Sport viết thêm.

Lần thứ hai trong lịch sử giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam giành được huy chương. Lần trước, U23 Việt Nam từng giành huy chương bạc tại giải U23 châu Á năm 2018, sau kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”.

Cho đến thời điểm này, chưa có nền bóng đá nào khác ở Đông Nam Á giành được huy chương giải U23 châu Á. U23 Indonesia từng tiến sát đến huy chương giải đấu này năm 2024, nhưng đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo thua U23 Iraq trong trận tranh hạng 3 cách đây hai năm, nên trắng tay.

Không có nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đủ sức đánh bại U23 Hàn Quốc ở các giải quốc tế chính thức như U23 Việt Nam vừa thực hiện (Ảnh: AFC).

Trang CNN Indonesia viết: “U23 Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực và tinh thần rất cao tại giải năm nay. Họ giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trong loạt sút luân lưu ở trận tranh hạng 3”.

“Đây là thành tích khiến HLV Kim Sang Sik xúc động. Ông ấy nói rằng ông cần cảm ơn các cầu thủ, vì những nỗ lực của họ trong trận tranh hạng 3 và trong suốt giải U23 châu Á 2026”, CNN Indonesia viết thêm.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “U23 Việt Nam chính thức khép lại chiến dịch U23 châu Á 2026 với vị trí thứ 3. Đây là thành tích ấn tượng và đầy tự hào cho bóng đá Việt Nam trên sân khấu châu lục ở Saudi Arabia”.

“U23 Việt Nam giành được thành tích này bằng lòng dũng cảm, niềm tin và tinh thần thép. Các cầu thủ Việt Nam luôn kiên định bước qua những áp lực mà họ phải đối diện trong suốt quá trình giải đấu năm nay”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Sau giải U23 châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những mục tiêu rất quan trọng trong năm 2026, đó là vượt qua Malaysia để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, cũng như mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Khả năng rất cao sẽ có nhiều cầu thủ thuộc đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 được đôn lên đội tuyển quốc gia, trong thời gian trước mắt.