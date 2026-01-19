Báo Đông Nam Á: "U23 Việt Nam đối mặt những nền bóng đá hùng mạnh Đông Á"

Trang CNN Indonesia viết: “U23 Việt Nam thực hiện được kỳ tích châu Á khi giành vé dự vòng bán kết giải U23 châu lục. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá Đông Á”.

“Trong danh sách 4 đội giành quyền vào bán kết giải năm nay, ngoài U23 Việt Nam còn có U23 Nhật Bản, Hàn Quốc và U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á còn sót lại ở vòng bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Các trận tứ kết trước đó diễn ra rất căng thẳng, riêng U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc giành chiến thắng nghẹt thở trước các ứng cử viên vô địch U23 Uzbekistan và U23 Australia, nối gót U23 Việt Nam và Nhật Bản vào bán kết”, CNN Indonesia viết thêm.

Trong số 4 đội vào bán kết, CNN Indonesia tỏ ra quan tâm nhất đến U23 Việt Nam, bởi đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, còn sót lại tại giải U23 châu Á 2026.

Trang báo của xứ sở vạn đảo bày tỏ: “Tính đến giai đoạn này của giải, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với 3 đội bóng rất mạnh. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc vào ngày 20/1, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia)”.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lên tiếng: “Thành tích đối đầu từ năm 2016 trở lại đây phản ánh lợi thế của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam thắng hai trận, hòa hai trận và chỉ thua một trận trong số 5 trận đấu giữa hai đội trong khoảng thời gian nói trên”.

“U23 Việt Nam vào bán kết giải năm nay bằng 4 trận thắng liên tiếp, ghi được đến 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Cũng tính đến sau vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có 15 trận thắng liên tiếp ở các giải quốc tế chính thức, dưới thời HLV Kim Sang Sik. Họ ghi được 29 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 bàn trong số 15 trận vừa nêu.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có hàng tấn công rất mạnh (Ảnh: AFC).

Trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ là cuộc đối đầu giữa đội bóng sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ (U23 Việt Nam), gặp hàng thủ vững chắc (U23 Trung Quốc). Đội tuyển U23 Trung Quốc vẫn đang bất bại qua 4 trận, họ ghi được một bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Còn tờ Siam Sport của Thái Lan dẫn lời HLV Kim Sang Sik, dự đoán khả năng của U23 Việt Nam trong trận bán kết sắp diễn ra: “Toàn đội U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin, mục tiêu của chúng tôi là vượt qua giới hạn của bản thân”.

“Chúng tôi đang sở hữu cơ hội rất lớn để lọt vào trận chung kết của giải năm nay. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng chúng tôi sẽ có mặt ở trận đấu cuối cùng”, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan tiếp tục dẫn lời vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 tối 20/1, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Trước đó, sẽ là trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, vào lúc 18h30, trên sân King Abdullah, cũng tại Jeddah.