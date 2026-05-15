Báo Đông Nam Á: “U17 Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá khu vực”

Các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Sau khi giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE lúc rạng sáng 14/5 (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C, giải U17 châu Á 2026.

Kết quả này đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào tứ kết, gặp U17 Australia. Đồng thời đoàn quân của HLV Cristiano Roland cũng giành vé dự VCK World Cup U17 năm 2026, được tổ chức tại Qatar.

U17 Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á, giành vé dự World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Sau khi có kết quả của toàn bộ vòng bảng giải đấu năm nay, trang CNN Indonesia viết: “U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành quyền vào VCK World Cup U17 năm 2026”.

“Tấm vé dự giải vô địch thế giới trong lứa tuổi của U17 Việt Nam được khẳng định sau chiến thắng 3-2 của đội này trước U17 UAE. Đội tuyển U17 Việt Nam thậm chí còn vươn lên dẫn đầu bảng C, với 6 điểm sau 3 lượt trận”, CNN Indonesia viết thêm.

U17 Việt Nam không phải là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á tham dự VCK giải U17 châu Á 2026, nhưng đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland là đội bóng duy nhất không gây thất vọng. Chúng ta thành công nhất khu vực về mặt thành tích.

CNN Indonesia chia sẻ: “Có 4 đội thuộc Đông Nam Á tham dự giải U17 châu Á năm nay (U17 Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Myanmar), nhưng chỉ có mỗi mình U17 Việt Nam lọt vào vòng tứ kết, ba đội tuyển còn lại gồm Indonesia, Thái Lan và Myanmar bị loại sau vòng bảng”.

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE (Ảnh: AFC).

“Chiếc vé vào tứ kết cũng đảm bảo cho U17 Việt Nam một suất dự VCK World Cup U17. Đây là thành công của bóng đá trẻ Việt Nam”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á, bình luận: “U17 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá khu vực tại sân chơi World Cup U17. Họ làm được điều này sau chiến dịch ấn tượng tại giải U17 châu Á 2026 đang diễn ra ở Saudi Arabia”.

“U17 Việt Nam kết thúc vòng đấu bảng với tư cách đội đầu bảng C. Họ có được 6 điểm. Kết quả này không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á, mà còn giúp cho họ có vé dự VCK World Cup U17 năm nay.

Đây là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, được họ thể hiện ở sân khấu của bóng đá châu lục. Họ là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á”, trang ASEAN Football nhấn mạnh.

Trận tứ kết giải U17 châu Á giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam). Đội tuyển U17 Việt Nam thậm chí còn được dự đoán có thể quật ngã U17 Australia để giành quyền vào bán kết giải châu lục.