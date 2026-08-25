Báo Đông Nam Á: "Thái Lan có cơ hội ngược dòng trước đội tuyển Việt Nam"

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h tối 26/8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển Việt Nam có lợi thế dẫn trước 2-0 sau trận chung kết lượt đi.

Về lý thuyết, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) có nhiều lợi thế để giành ngôi vô địch, nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn còn 90 phút ở phía trước.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn hơn Thái Lan trước trận chung kết lượt về (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trước giờ bóng lăn, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á đưa ra nhận định rất thực tế: “Đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận chung kết lượt đi, nhưng cuộc chiến vẫn còn ở phía trước. Cả hai đội vẫn còn 90 phút của trận lượt về để quyết đấu, phân định ngôi vô địch”.

“Cuộc đối đầu không khoan nhượng đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở phía trước”, ASEAN Football viết thêm.

Ngoài cuộc đua đến danh hiệu vô địch chung cuộc, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh chấp với đội tuyển Thái Lan các danh hiệu cá nhân quan trọng nhất, trong đó có danh hiệu Vua phá lưới.

Trang ASEAN Football không quên nói về cuộc đua này, họ chia sẻ: “Ở trận đấu cuối cùng của giải, có ba người sở hữu cơ hội rất lớn giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, Đó là Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Teerasak Poeiphimai (Thái Lan). Đình Bắc và Xuân Son mỗi người đã ghi được 5 bàn thắng, còn Teerasak Poeiphimai đã ghi được 4 bàn”.

“Cùng tham gia cuộc đua Vua phá lưới còn có Kakana Khamyok (Thái Lan), hiện có 3 bàn thắng. Trong khi đó, Quang Hải, Hoàng Hên, Hai Long bên phía đội tuyển Việt Nam và Yotsakorn Burapha của Thái Lan, mỗi người đã ghi được 2 bàn”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Sarach Yooyen (phải) tuyên bố sẽ thắng đội tuyển Việt Nam với cách biệt lớn hơn hai bàn trong trận lượt về (Ảnh: Tuấn Bảo).

Trong khi đó, tờ Bola Sport của Indonesia bình luận: “Đội trưởng đội tuyển Thái Lan Sarach Yooyen nhấn mạnh rằng Voi chiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng quật ngã đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về”.

“Cho dù Thái Lan đã thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt đi vào ngày 22/8, Sarach Yooyen vẫn đưa ra lời thách thức với đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ này tin rằng cách biệt hai bàn chưa phải là cách biệt mà Thái Lan không thể san bằng.

Theo Sarach Yooyen, đội tuyển Thái Lan vẫn còn 90 phút nữa ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Anh ấy hé lộ toàn đội Thái Lan đang rất tự tin, tràn đầy quyết tâm lật ngược tình thế”, Bola Sport nhấn mạnh.

Trận chung kết ASEAN Cup 2026 là lần thứ ba liên tiếp hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết các giải vô địch Đông Nam Á. Còn nếu tính suốt chiều dài lịch sử của giải đấu này, đây là lần thứ 4 đôi bên chạm trán nhau trong trận tranh ngôi vô địch.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng ở trận chung kết các kỳ giải năm 2008 và 2024. Chúng ta chỉ thua một lần tại ASEAN Cup 2022.