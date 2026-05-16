Báo Đông Nam Á so sánh HLV Roland với đồng nghiệp Kim Sang Sik

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có trận tứ kết gặp Australia vào lúc 0h rạng sáng mai (17/5, theo giờ Việt Nam), tại Jeddah (Saudi Arabia), thuộc giải châu Á 2026. Hành trình vào đến tứ kết giải châu Á là hành trình đầy cảm xúc.

Đội bóng của HLV Cristiano Roland đánh bại 2 đại diện Tây Á, gồm Yemen (1-0) và UAE (3-2), để đứng đầu bảng C, xếp trên cả đội trẻ Hàn Quốc. Chiếc vé vào tứ kết giải châu Á cũng giúp cho đội tuyển U17 Việt Nam có suất dự vòng chung kết (VCK) World Cup U17 năm 2026.

Hành trình này ghi dấu ấn lớn của HLV Cristiano Roland. Trước trận tứ kết giải châu Á, giữa U17 Việt Nam gặp Australia, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Vị HLV người Brazil Cristiano Roland đang làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam”.

“Ông ấy đưa đội tuyển U17 Việt Nam lọt vào VCK World Cup U17, đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ông ấy trải qua chuỗi trận thành công cùng đội tuyển U17 Việt Nam.

HLV Roland xây dựng phong cách chơi bóng kỷ luật, năng động, nhiệt huyết cho đội bóng mà ông ấy cầm quân. Trước khi dẫn dắt đội tuyển U17 Việt Nam, vị HLV người Brazil sinh năm 1976 này từng có danh hiệu vô địch giải bóng đá U17 quốc gia, cùng với đội trẻ của Hà Nội FC”, ASEAN Football viết thêm.

Điều quan trọng hơn nữa, theo trang ASEAN Football, HLV Cristiano Roland có một số nét tương đồng với HLV Kim Sang Sik, người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chi tiết này mở ra phong cách đồng nhất xuyên suốt cho các đội tuyển Việt Nam, ở thời điểm hiện tại.

ASEAN Football bình luận: “HLV Cristiano Roland khá giống với HLV Kim Sang Sik. Ông Roland cũng thích nhảy múa và ăn mừng chung với các cầu thủ của mình. Ông ấy là một HLV tài năng và đầy nhiệt huyết cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Hiện tại, giới bóng đá và giới truyền thông trong khu vực rất quan tâm đến trận tứ kết giải U17 châu Á, giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Australia. Đội bóng do HLV Cristiano Roland dẫn dắt là đại diện cuối cùng của bóng đá Đông Nam Á, còn sót lại ở sân chơi châu lục năm nay.

Trang CNN Indonesia viết về trận đấu sắp diễn ra: “Sau khi 2 suất đầu tiên đã có chủ (thuộc về U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc), 2 suất lọt vào bán kết còn lại của giải trẻ châu lục sẽ được xác định sau các trận tứ kết giữa U17 Hàn Quốc gặp Uzbekistan và U17 Việt Nam gặp Australia”.

“Đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ gặp U17 Trung Quốc ở bán kết”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Cách đây vài tuần, U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở trận bán kết giải U17 Đông Nam Á. Chính vì thế, niềm tin chiến thắng dành cho đội tuyển U17 Việt Nam càng lớn.