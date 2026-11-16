Giải U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 19/11. Trước giải đấu, U17 Việt Nam đang nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á.

U17 Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở World Cup (Ảnh: VFF).

Trang ASEAN Football nhắc về cột mốc đặc biệt của U17 Việt Nam: “Đội bóng của HLV Cristiano Roland là đại diện duy nhất của Đông Nam Á sẽ tranh tài ở U17 World Cup 2026.

Đây là cột mốc đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Giải đấu này là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện tài năng, quyết tâm và khát vọng trên sân chơi thế giới”.

Theo trang ASEAN Football, giải U17 World Cup quy tụ những đội bóng trẻ xuất sắc nhất thế giới. Châu Á có 9 suất tham dự giải đấu này (tính cả chủ nhà Qatar) và là khu vực có số đại diện nhiều thứ ba sau châu Âu (11 đội) và châu Phi (10 đội).

Trong hai giải đấu gần đây (2023, 2025), bóng đá Đông Nam Á đều có một đại diện tham dự U17 World Cup là U17 Indonesia. Tuy nhiên, đại diện xứ vạn đảo đều dừng bước ngay từ vòng bảng. U17 Việt Nam đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng bảng giải đấu này.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở World Cup U17 2026 (Ảnh: VFF).

Tờ Super Ball (Indonesia) cho rằng U17 Việt Nam hoàn toàn có cửa tạo nên bất ngờ ở U17 World Cup 2026: “Giải U17 World Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không bắt buộc phải nhả người cho đội tuyển quốc gia. Do đó, các đối thủ của U17 Việt Nam, đặc biệt là U17 Bỉ nhiều khả năng không có lực lượng tốt nhất.

Tại giải U17 World Cup 2025, HLV Bob Browaeys của U17 Bỉ đã đăng ký 21 cầu thủ nhưng chỉ có 18 người chuẩn bị cho trận đấu mở màn. Thậm chí, trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, U17 Bỉ chỉ có 17 người.

Trong đó, Nathan De Cat không thể thi đấu trận nào cho U17 Bỉ ở vòng bảng. Cầu thủ trị giá 27 triệu euro phải thi đấu cho CLB Anderlecht và chỉ ra sân cho U17 Bỉ một trận ở giải đấu diễn ra vào năm 2025.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ trong trận mở màn U17 World Cup 2026. Họ hoàn toàn có thể hy vọng tạo nên bất ngờ trong trường hợp đội bóng châu Âu thiếu người. Tương tự, các đối thủ như U17 Mali hay U17 New Zealand có thể lâm vào tình cảnh như U17 Bỉ. Trong khi đó, U17 Việt Nam sở hữu đội hình mạnh nhất, với dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải quốc tế cùng nhau”.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn giải World Cup U17 bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.