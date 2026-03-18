Báo Đông Nam Á: "Malaysia xứng đáng bị xử thua đội tuyển Việt Nam"

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện. Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025. FAM bị AFC phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng).

Tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Đội tuyển Malaysia nhận kết quả bị xử thua 0-3 ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal hồi năm ngoái, tại vòng loại Asian Cup 2027. Malaysia bị tước mất 6 điểm, họ rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng F vòng loại. Malaysia hiện chỉ còn 9 điểm”.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được xử thắng Malaysia (Ảnh: VFF).

“Đây là kết quả xứng đáng, Malaysia bị loại vì hành động của chính đội bóng này. Đội tuyển Việt Nam theo bước chân Indonesia, giành quyền vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027”, Bola Sport viết thêm.

Ở các trận đấu gặp Nepal ngày 25/3/2025 và gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025, Malaysia có sử dụng các cầu thủ nhập tịch “lậu”, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Nhờ những cầu thủ này, Malaysia thắng Nepal 2-0 và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0.

Tuy nhiên, sau đó, FIFA tuyên bố những cầu thủ nhập tịch kể trên sử dụng hồ sơ giả để khoác áo đội tuyển Malaysia. Ngày 5/3, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) công nhận quyết định của FIFA, liên quan đến hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia có liên quan.

Đến ngày 17/3, AFC chính thức xử thua đội tuyển Malaysia. Bola Sport miêu tả: “Hình phạt của AFC đối với đội tuyển Malaysia đã được đưa ra, sau vụ việc làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch từng khoác áo đội bóng có biệt danh Harimau Malaya”.

Đội tuyển Malaysia chính thức bị loại khỏi VCK Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

“Sau khi Malaysia bị xử thua trong các trận gặp Nepal và Việt Nam, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, nhờ được xử thắng Malaysia 3-0. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có 15 điểm, hơn Malaysia 6 điểm”, tờ báo của Indonesia tiếp tục cung cấp thông tin cho độc giả.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á chia sẻ: “Đội tuyển Malaysia chính thức bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu này diễn ra trong các ngày 25/3/2025 và 10/6/2025”.

“Đội tuyển Malaysia bị kết luận đã vi phạm Điều 56 quy định Kỷ luật và Đạo đức của AFC. Họ bị phạt vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Ngoài án phạt dành cho đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) còn bị phạt bổ sung 50.000 USD (hơn 1,31 tỷ đồng)”, ASEAN Football viết thêm.

Án phạt dành cho đội tuyển Malaysia cũng đồng nghĩa với chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Trang thông tin chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết này.

ASEAN Football phân tích: “Sau khi bị xử thua hai trận với cùng tỷ số 0-3, đội tuyển Malaysia giờ kém đội tuyển Việt Nam đến 6 điểm tại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Vòng loại chỉ còn một lượt trận nữa là kết thúc, Malaysia đã không còn khả năng bắt kịp đội tuyển Việt Nam”.

“Đội tuyển Việt Nam vì thế cũng đã chính thức giành vé lọt vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá châu Á vào đầu năm sau. Họ giành được vé này sớm một lượt đấu”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.