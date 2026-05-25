Báo Đông Nam Á kỳ vọng HLV Park Hang Seo thành công ở CLB vừa xuống hạng

CLB Kanchanaburi Power vừa xuống hạng tại Thai-League 1 mùa giải 2025-2026. Đội bóng này chỉ giành được 23 điểm, sau 30 vòng đấu ở mùa giải vừa kết thúc.

Ngay sau khi xuống hạng, đội bóng Thái Lan lập tức tìm đến HLV Park Hang Seo, hy vọng vị cựu HLV của đội tuyển Việt Nam sẽ giúp đội bóng này lột xác ở mùa giải kế tiếp.

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á cho biết: “Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo, đã chính thức ký hợp đồng với Kanchanaburi Power FC tại giải Thai League 2 (Thái Lan)”.

“Ông Park hiện là Phó Chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông Park phụ trách các đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo sẽ bắt đầu vai trò mới tại Thái Lan từ tháng 7, sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026”, trang ASEAN Football viết thêm.

Cũng theo trang thông tin này, có những kỳ vọng dành cho vị HLV người Hàn Quốc, trong lần đầu ông thực hiện chuyến phiêu lưu tại Thái Lan.

ASEAN Football chia sẻ: “Mục tiêu của CLB Kanchanaburi Power dành cho HLV Park Hang Seo gồm có, đầu tiên là đưa đội bóng này trở lại với giải Thai-League 1. Thứ hai, vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải giúp đội bóng này trở thành thế lực của bóng đá Thái Lan trong vòng 5 năm tới”.

“Thứ ba, ông Park phải giúp CLB Kanchanaburi Power cạnh tranh với đội bóng lớn tại Thái Lan Buriram United ở giải trong nước. Và thứ 4, HLV Park Hang Seo phải giúp Kanchanaburi Power cạnh tranh tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) trong tương lai gần”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Cũng theo trang thông tin này, HLV Park Hang Seo là một trong những nhà chuyên môn mang tính biểu tượng trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Họ kỳ vọng: “Một chương mới bắt đầu mở ra cho vị HLV này”.

Trong khi đó, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport thốt lên: “Mùa giải sắp tới đối với CLB Kanchanaburi Power có thể gói gọi trong một vài từ “đừng chớp mắt". Đội bóng này đã sẵn sàng chinh phục mọi thử thách”.

“Cần giải mã sức mạnh của đội bóng này trong kỷ nguyên mới mang tên Park Hang Seo. Làng bóng đá Thái Lan luôn hết sức thú vị, nhưng không có thông tin nào gây sốc hơn thông tin HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm là HLV của CLB Kanchanaburi Power”, Siam Sport khẳng định.