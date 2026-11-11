Nhận định về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan, tờ Sport Mole (Anh) viết: “Đội tuyển Việt Nam vừa gây thất vọng ở giải FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng trước. Đội bóng từng 4 lần vô địch ASEAN Cup đã kết thúc ở vị trí thứ 4 khi thất bại trước Thái Lan và Malaysia.

Xuân Son và Hoàng Hên không có tên trong đợt tập trung tháng 11 của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, ở giải ASEAN Cup 2026 trước đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã đánh bại cả hai đối thủ này để giành chức vô địch. Bên cạnh đó, chuỗi trận bất bại của “Những chiến binh sao vàng” dừng lại ở con số 27 trận.

Trong khi đó, Đài Loan đang xếp thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ đang có phong độ khá tệ khi toàn thua trong 8 trận đấu liên tiếp kéo dài từ năm 2024. Ở trận gần nhất, Đài Loan đã thất bại 1-3 trước Sri Lanka vào tháng 3.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ tháng 3/2017. Ở trận đấu đó, hai đội hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu. Trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan trong hai lần gặp nhau vào năm 2015 và 2016”.

Tờ Sport Mole dự đoán về kết quả trận đấu: “Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong 2/3 trận đấu gần đây nhưng về cơ bản, họ vẫn có lực lượng đồng đều và chất lượng hơn Đài Loan. Ngoài ra, đoàn quân HLV Kim Sang Sik còn có lợi thế sân nhà trong trận đấu này. Do đó, khả năng đội tuyển Việt Nam chiến thắng khá cao”.

Tờ Sport Mole dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 trước Đài Loan.

Trong khi đó, tờ Score GPT dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Đài Loan.

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Đài Loan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tờ Pontianak Post (Indonesia) đánh giá đội tuyển Việt Nam vượt trội Đài Loan về mọi mặt trong trận đấu này. Tờ báo này dự đoán đội tuyển Việt Nam đánh bại Đài Loan với tỷ số 3-0.

Một tờ báo khác của Indonesia là Tribunnews tự tin dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan với tỷ số 4-0.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam vs Đài Loan

Tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.

Tuyển Đài Loan: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang.