Tờ The Stats Zone nhận định về trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan: “Đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt dưới thời HLV Kim Sang Sik và quay trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam tranh ngôi vô địch với Kyrgyzstan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Kyrgyzstan là đối thủ mà đội chủ nhà không thể xem thường. Họ đang xếp thứ 104 trên bảng xếp hạng FIFA và đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước trận đấu”.

Dự đoán về trận đấu, tờ The Stats Zone viết: “Đây được dự báo là trận đấu cân bằng, nhưng lợi thế sân nhà cùng phong độ tiến bộ thời gian qua giúp đội tuyển Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn”.

Tờ The Stats Zone dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Kyrgyzstan.

Tờ Jawapos (Indonesia) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam có thể vươn lên vị trí thứ 97 thế giới nếu đánh bại Kyrgyzstan. Trước trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã vươn lên vị trí thứ 98. Điều này tiếp thêm sự tự tin cho họ tiến bước.

Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Kyrgyzstan đã thi đấu thuyết phục khi giành chiến thắng 3-0 trước Đài Loan. Trước trận đấu này, Kyrgyzstan đang xếp trên đội tuyển Việt Nam do hơn hiệu số bàn thắng bại. Do đó, đội bóng Trung Á chỉ cần kết quả hòa là giành chức vô địch.

Lê Giang Patrik chia tay đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Kyrgyzstan (Ảnh: Thành Đông).

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik phải đối đầu với bài toán khó về lực lượng. Ông vừa chia tay 4 cầu thủ là Lê Giang Patrik, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Nhật Minh và Olaha Mạnh Đức trở về CLB Công an TPHCM.

Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là có lợi thế sân nhà Thiên Trường, nơi họ sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ nước nhà”.

Tờ Jawapos dự đoán đội tuyển Việt Nam thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan.

Một tờ báo khác của Indonesia là Tribunnews lại tin tưởng vào đội chủ nhà. Họ dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Văn Tùng, Ngọc Sơn.

Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov.