"Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia" – tờ O Jogo của Bồ Đào Nha có dòng tít lớn, nhấn mạnh sự kiện siêu sao 41 tuổi khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Lần gần nhất Ronaldo ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha là chiến thắng 1-0 trước xứ Wales hồi tháng 9. Đó cũng là lần thứ 234 anh khoác áo đội tuyển. Ngay sau đó, tiền đạo sinh năm 1985 gây tranh cãi khi rời đội tuyển trong bối cảnh không được HLV Jorge Jesus tung vào sân ở trận đấu với Na Uy. Sự việc này khiến anh phải nhận án phạt cấm thi đấu 30 ngày từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo từng giúp tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang ở UEFA Nations League (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sau đó, Ronaldo đã đăng tải tâm thư giải thích quyết định của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và khẳng định chưa có ý định giải nghệ.

Dù vậy, ngay trước thời điểm HLV Jorge Jesus công bố danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự UEFA Nations League vào tháng 11 (ngày 6/11), siêu sao 41 tuổi bất ngờ gây chấn động khi thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

"Ngày này đã đến, ngày tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo này, bảo vệ nó và mang nó đến các sân vận động trên khắp thế giới.

Giờ đây, đã đến lúc trao lại chiếc áo ấy cho thế hệ tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim", Ronaldo chia sẻ trong video dài 5 phút thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia.

Truyền thông thế giới ngay lập tức có những phản ứng trước quyết định đầy bất ngờ của Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo tuyên bố giải nghệ ở đội tuyển quốc gia: 'Bồ Đào Nha sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi'", tờ New York Times (Mỹ) đăng tải dòng tít nổi bật.

"Không có cầu thủ bóng đá nam nào có số lần ra sân quốc tế (234 trận) hay ghi nhiều bàn thắng (146 bàn) cho đội tuyển quốc gia như Ronaldo. Anh được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại", tờ báo Mỹ bình luận.

Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân và số bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha, với 234 trận và 146 pha lập công (Ảnh: Getty).

"Cristiano Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế sau mâu thuẫn căng thẳng với HLV đội tuyển Bồ Đào Nha: Siêu sao 41 tuổi tuyên bố giải nghệ trong video dài 5 phút đầy xúc động", tờ Daily Mail (Anh) đăng tải dòng tít gây chú ý. Tờ báo này cho rằng mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus là nguyên nhân khiến CR7 quyết định chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

"Không bao giờ khoác áo đội tuyển quốc gia nữa: Ronaldo khép lại sự nghiệp trong màu áo Bồ Đào Nha", tờ Bild (Đức) giật tít khi đề cập đến quyết định của siêu sao này.

"Cầu thủ người Bồ Đào Nha ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, khi mới 18 tuổi. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh đã giành chức vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang Nations League, vào các năm 2019 và 2025.

Tổng cộng, anh đã có 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và ghi được 146 bàn thắng. Anh hiện nắm giữ kỷ lục thế giới bóng đá nam về cả số lần ra sân lẫn số bàn thắng ở cấp độ đội tuyển quốc gia", tờ báo Đức nhấn mạnh.

"Thời khắc đã đến: Cristiano Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 41", tờ Le Parisien (Pháp) cũng đăng tải dòng tít nổi bật trước quyết định của Ronaldo.

"Từ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia vào năm 2003 cho đến lần ra sân cuối cùng vào năm 2026, cầu thủ sinh ra tại Madeira đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha.

Anh đương nhiên là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, việc tham dự 6 kỳ World Cup và 6 kỳ Euro là minh chứng cho sự nghiệp bền bỉ đáng kinh ngạc của siêu sao này", tờ báo Pháp bình luận.

"Cristiano Ronaldo nói lời chia tay Bồ Đào Nha: Dấu chấm hết cho một kỷ nguyên", tờ Gazzetta dello Sport (Italy) viết.

Trong khi đó, tờ Ole (Argentina) đăng tải dòng tít: "Cristiano Ronaldo tuyên bố giải nghệ ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha: Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho chiếc áo này".

Quyết định của siêu sao người Bồ Đào Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, đồng thời khiến người hâm mộ bóng đá không khỏi tiếc nuối trước việc anh khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha.