Báo châu Á ca ngợi Xuân Son, gọi tiền đạo tuyển Việt Nam là “sự khác biệt”

Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Tiền đạo Xuân Son đã nhận được những lời ca ngợi đặc biệt từ tờ ESPN phiên bản châu Á sau màn trình diễn chói sáng, lập cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 tại lượt về bán kết ASEAN Cup 2026. Chiến thắng thuyết phục này, diễn ra vào tối 19/8 trên sân Mỹ Đình, đã đưa Việt Nam vào chung kết với tổng tỷ số 4-0.

Trong bài viết phân tích sau trận đấu, tác giả Gabriel Tan của ESPN nhấn mạnh Xuân Son một lần nữa trở thành nhân tố tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này chỉ cần chưa đầy 30 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để ghi hai bàn thắng, trực tiếp giúp đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn tất chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Xuân Son vào sân ở đầu hiệp hai (Ảnh: Mạnh Quân).

“Giống như phần lớn hành trình khoác áo đội tuyển Việt Nam kể từ khi nhập quốc tịch vào năm 2024, tiền đạo Xuân Son một lần nữa trở thành sự khác biệt với cả hai bàn thắng và anh chỉ cần chưa đầy 30 phút để làm điều đó sau khi vào sân từ ghế dự bị. Với chiến thắng này, mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam, đồng thời hướng tới danh hiệu khu vực thứ 4, vẫn còn nguyên vẹn. Trên hành trình đó, chỉ còn Thái Lan, đội tuyển giàu thành tích nhất giải với 7 lần đăng quang, đứng giữa Việt Nam và chức vô địch, bắt đầu bằng trận chung kết lượt đi tại Bangkok vào thứ bảy”, ESPN nhận định.

Theo ESPN, Xuân Son không chỉ là người ghi bàn mà còn mang đến cho Việt Nam một phương án tấn công đặc biệt hiệu quả. Khả năng làm tường, giữ bóng và tận dụng sức mạnh thể chất của tiền đạo này đã gây ra vô vàn khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia trong việc ngăn chặn các đợt lên bóng của Việt Nam.

Tờ báo này khẳng định: “Sức ép liên tục của Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp và Xuân Son chính là người tạo ra bước ngoặt. Khả năng làm tường đặc trưng của anh giúp Việt Nam duy trì thế áp đảo, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để ghi bàn. Điển hình là tình huống ở phút 75, khi Nguyễn Văn Vĩ đưa bóng đến vị trí của Xuân Son sát vòng cấm. Tiền đạo này tung cú sút đầy sáng tạo nhưng một lần nữa bị Azri Ghani cản phá. Sau đó, Xuân Son thoát xuống bên cánh phải, vượt qua thủ môn Malaysia nhưng không thể dứt điểm thành công từ góc sút khó”.

Xuân Son có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia khi anh đã ghi 5 bàn vào lưới đội bóng này chỉ sau 3 trận đối đầu (Ảnh: Getty).

Bàn thắng thứ hai cũng giúp Xuân Son nâng tổng số pha lập công của mình tại ASEAN Cup 2026 lên con số 5, qua đó san bằng thành tích với Nguyễn Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới.

“Khi trận đấu chỉ còn một phút thi đấu chính thức, Xuân Son cuối cùng cũng có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu và là pha lập công thứ 5 của anh tại giải đấu, qua đó san bằng thành tích với Đình Bắc ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn”, Tan viết. Ông mô tả chi tiết bàn thắng: “Khi Đình Bắc đánh đầu nối một đường bóng dài, dường như không có mối nguy hiểm rõ ràng nào. Tuy nhiên, Xuân Son tiếp tục đưa bóng về phía trước, tận dụng toàn bộ sức mạnh và tốc độ để đuổi theo cú chạm bóng của chính mình, vượt qua Aysar rồi lạnh lùng dứt điểm qua hai chân Azri”.

Tác giả Tan đặc biệt nhấn mạnh rằng Xuân Son thậm chí không cần duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng như chiến dịch vô địch năm 2024 để tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển Việt Nam.

“Sau tất cả, bất chấp những pha cứu thua xuất sắc của Azri trong trận đấu cũng như nỗ lực của toàn đội Malaysia trong suốt giải đấu, họ đơn giản không thể sánh được với Việt Nam. Đặc biệt là khi Việt Nam có trong đội hình một cầu thủ như Xuân Son. Anh thậm chí không cần phải ghi bàn với hiệu suất cao như chiến dịch giúp Việt Nam vô địch năm 2024, khi giành cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới, để một lần nữa nổi lên như người có khả năng đưa đội tuyển đến vinh quang”, Tan kết luận.

Sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0, Việt Nam đã chính thức tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 và tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là tuyển Thái Lan, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.