Báo Bồ Đào Nha chỉ thẳng cầu thủ khiến Man Utd trải qua chuỗi trận tệ hại

Lisandro Martinez bị đuổi, Man Utd gục ngã trước Chelsea

"Bruno Fernandes đánh mất nụ cười ở Manchester, cơn ác mộng đe dọa kết thúc bằng lời chia tay", tờ A Bola của Bồ Đào Nha có bài viết gây chú ý sau trận thua của Man Utd trước Chelsea với tỷ số 0-2 trên sân Stamford Bridge tối 31/10 ở vòng 9 Premier League.

Fernandes hiện là cầu thủ trụ cột của Man Utd cũng như ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù vậy, tờ báo của Bồ Đào Nha thẳng thắn chỉ trích tiền vệ sinh năm 1994 là nguyên nhân khiến đội chủ sân Old Trafford trải qua khởi đầu mùa giải tệ nhất kể từ năm 1988 đến nay.

Bruno Fernandes bị chỉ trích nặng nề sau trận thua của Man Utd trước Chelsea (Ảnh: Getty).

Sau gần 40 năm, đây là lần đầu tiên Man Utd trải qua 9 trận liên tiếp mà không giành được chiến thắng. Chuỗi trận tệ hại không mong muốn này (vốn chưa từng bị lặp lại kể từ năm 1988 dưới thời Sir Alex Ferguson) bắt đầu từ trận thua Man City vào ngày 13/9 cho đến trận gặp Chelsea vào hôm qua.

Tờ A Bola bày tỏ sự ngạc nhiên về phong độ của Bruno Fernandes, khi mùa giải trước anh đóng góp dấu giày trong 30 bàn thắng cho Man Utd (9 bàn thắng và 21 pha kiến tạo) để giúp đội chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Tiền vệ người Bồ Đào Nha qua đó cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước.

Thế nhưng ở mùa giải này, Bruno Fernandes bất ngờ sa sút phong độ một cách khó hiểu, anh trải qua 12 trận trên mọi đấu trường cùng Man Utd nhưng chỉ ghi được 4 bàn thắng, trong đó có 2 bàn thắng trên chấm phạt đền và một pha kiến tạo. Ở trận đấu với Chelsea, Bruno Fernandes đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở cuối hiệp 1 khi Man Utd vẫn đang có thế trận tốt trước đội chủ nhà.

"Sự thất vọng cũng bắt đầu hiện rõ trên chính Bruno Fernandes. Trong trận đấu với Chelsea tại Stamford Bridge, đội trưởng của "Quỷ đỏ" đã chạy nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, nhưng một lần nữa, nỗ lực của anh lại không được đáp lại bằng màn trình diễn tập thể của toàn đội. Sau trận đấu, tiền vệ này không thể giấu nổi cảm xúc của mình.

Sau một mùa giải trong mơ, anh ấy đang trải qua giai đoạn vô cùng thất vọng tại Man Utd. Kết quả thi đấu tệ hại, phong độ sa sút và những nghi ngờ xung quanh việc gia hạn hợp đồng khiến tương lai của đội trưởng người Bồ Đào Nha trở nên bấp bênh", tờ A Bola bình luận.

Màn trình diễn của Bruno Fernandes khiến nhiều người lo ngại đây đã là mùa giải cuối cùng của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo Man Utd, khi anh sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm sau.