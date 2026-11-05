"Chỉ có một lý do duy nhất khiến Ronaldo bị HLV Jorge Jesus gạch tên, đó là lòng tự trọng. Tuy nhiên, cả hai bên sẽ gạt bỏ điều đó", tờ A Bola nhận định về khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha, trước khi danh sách sơ bộ của Selecao châu Âu tham dự UEFA Nations League được HLV Jorge Jesus công bố vào ngày mai (6/11).

Trước đó, Ronaldo gây tranh cãi khi tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 30/9, trong thời điểm đội bóng vẫn đang thi đấu tại UEFA Nations League. Nguyên nhân xuất phát từ việc CR7 bất mãn khi không được HLV Jorge Jesus tung vào sân trong trận đấu với tuyển Na Uy.

Ronaldo dự kiến sẽ được triệu tập trở lại tuyển Bồ Đào Nha tham dự UEFA Nations League (Ảnh: Getty).

Hành động mang tính cá nhân của Ronaldo sau đó đã khiến Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đưa ra án phạt cấm thi đấu một tháng. Tuy nhiên, án phạt có hiệu lực từ ngày 30/9, đồng nghĩa với việc CR7 đã chấp hành xong và đủ điều kiện trở lại đội tuyển nếu được HLV Jorge Jesus điền tên vào danh sách triệu tập.

Đáng chú ý, tờ A Bola của Bồ Đào Nha đã chỉ ra lý do khiến HLV Jorge Jesus khó có thể không triệu tập Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia.

"Đó là cách để khôi phục hình ảnh của Ronaldo trong mắt người hâm mộ Bồ Đào Nha. Việc triệu tập Ronaldo cũng giúp khép lại án phạt dành cho anh, thể hiện thiện chí và sự tôn trọng, thay vì kéo dài một cuộc tranh cãi có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần lãnh đạo vị tha của HLV Jorge Jesus, khi ông đặt lợi ích tập thể lên trên những bất đồng cá nhân. Ronaldo không cần phải chứng minh mình là một huyền thoại, mà cần hàn gắn mối quan hệ với người dân Bồ Đào Nha, những người mà anh cảm thấy đang dần xa cách và không được coi trọng như mong muốn.

Tờ A Bola cho rằng HLV Jorge Jesus cần hàn gắn mối quan hệ với Ronaldo (Ảnh: Getty).

Ronaldo cũng đang đứng trước cơ hội chinh phục những cột mốc và kỷ lục đáng kinh ngạc. Mọi thứ sẽ có ý nghĩa hơn nếu anh đạt được những thành tựu đó trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là cách tốt nhất để CR7 đáp trả những lời chỉ trích về sự tận tâm, đồng thời trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ", tờ A Bola phân tích những lý do khiến HLV Jorge Jesus khó có thể gạch tên Ronaldo khỏi đội hình.

Theo thống kê, Ronaldo đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khi chỉ còn thiếu 15 bàn để hoàn thành mục tiêu này. Chân sút sinh năm 1985 đã ghi 146 bàn sau 234 trận khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Ở kỳ FIFA Days tháng 11, tuyển Bồ Đào Nha sẽ có hai trận đấu tại UEFA Nations League lần lượt gặp Đan Mạch vào ngày 15/11 và Wales vào ngày 18/11. Sau 4 lượt trận trước đó, đoàn quân của HLV Jorge Jesus đang dẫn đầu bảng D với thành tích toàn thắng.