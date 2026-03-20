Bangladesh sử dụng hàng loạt ngôi sao đối đầu đội tuyển Việt Nam

Theo lịch trình, đội tuyển Bangladesh sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng mai (21/3) để tập luyện và làm quen với sân Hàng Đẫy - nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa hai đội.

Thực tế HLV trưởng Javier Penato đã triệu tập danh sách sơ bộ lên tới 38 cầu thủ và hội quân từ ngày 16/3, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với tuyển Việt Nam.

Tuyển Bangladesh đã hội quân từ ngày 16/3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Việt Nam (Ảnh: BFF).

Sau quá trình sàng lọc, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ và đây được xem là lực lượng mạnh nhất của Bangladesh ở thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý trong đội hình Bangladesh có 7 cầu thủ trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch, nổi trội nhất là tiền vệ từng thi đấu tại giải ngoại hạng Anh Hamza Choudhury.

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020 - 2021, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng nhất mùa 2023 - 2024. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm được Barcelona theo dõi sát sao.

Bên cạnh Choudhury, còn có những gương mặt đáng chú ý khác như trung vệ Tariq Zaki trưởng thành tại Phần Lan và từng khoác áo các đội trẻ quốc gia nước này. Tiền vệ Cuba Mitchell từng ký hợp đồng chuyên nghiệp với Sunderland, trong khi Shamit Shome có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển Canada trước khi quyết định cống hiến cho Bangladesh.

Ngoài ra, đội hình Bangladesh còn có các cầu thủ Zayyan Ahmed (sinh ra tại Mỹ), Kirmanee Shah (Canada) và Jamal Bhuyan (Đan Mạch).

Về phong độ thi đấu, tính từ năm 2025 đến nay, đội tuyển Bangladesh có thành tích 2 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua ở các trận đấu chính thức. Tuy nhiên, đội bóng Nam Á đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 khi tạm xếp thứ ba tại bảng đấu ở vòng loại cuối, kém đội đầu bảng Singapore 6 điểm sau 5 lượt trận.

Sau trận giao hữu với tuyển Việt Nam, đội tuyển Bangladesh sẽ có trận giao hữu thứ hai trên sân của Singapore vào ngày 31/3.