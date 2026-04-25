Bàn thua phút cuối khiến Real Madrid gần hết hy vọng vô địch La Liga

Sau khi trắng tay ở Champions League và Cúp Nhà vua, La Liga là đấu trường còn lại để Real Madrid hi vọng giành được một danh hiệu ở mùa giải này, dù họ cũng đang bị Barcelona bỏ cách khá xa.

Vinicius mở tỷ số cho Real Madrid từ khá sớm (Ảnh: Reuters).

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Betis dù hơn Getafe 5 điểm nhưng họ cần 3 điểm trước Real Madrid để bảo đảm vững chắc vị trí thứ 5 cùng suất dự Champions League mùa giải tới.

Real Madrid thể hiện quyết tâm chiến thắng khi các ngôi sao tấn công như Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe đá chính ngay từ đầu. Real Betis chủ động chơi phòng ngự, nhưng họ nhanh chóng nhanh chóng mắc sai lầm trước sức ép từ Real Madrid.

Phút 17, thủ môn Valles chỉ có thể đẩy cú sút của Valverde nhưng ở tình huống sau đó, anh hoàn toàn bó tay trước pha đá bồi chính xác của Vinicius. Dẫn trước 1-0, Real Madrid thi đấu khá thoải mái còn Betis ít khi tạo ra được các pha bóng nguy hiểm.

Real Madrid gặp khó khăn trước Real Betis chơi đầy quyết tâm (Ảnh: Reuters).

Cuối hiệp 1, Betis bất ngờ tăng tốc và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm lên cầu môn của Real Madrid. Antony hai lần dứt điểm chân trái bị Lunin xuất thần cản phá, trong khi Fidalgo và Fornals cũng chưa có duyên ghi bàn trên sân nhà. Real Madrid giữ được lợi thế sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 diễn ra khá hấp dẫn, trong khi Real Madrid thi đấu thiếu tập trung thì Betis cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm trong từng pha bóng. Thủ môn Lunin của Real Madrid chơi ổn định trong khung gỗ, anh xuất sắc cản phá cú vô lê cận thành của Cucho Hernandez ở phút 66.

Những pha tạt bóng từ hai biên của Real Betis khiến hàng thủ Real Madrid chao đảo. Tuy nhiên trong ngày kém duyên, Antony cùng các đồng đội liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

Bellerin ghi bàn mang về một điểm quý giá cho Real Betis (Ảnh: Getty).

Tưởng như Real Madrid cầm chắc chiến thắng thì ở phút 90+4, bất ngờ xảy ra. Antony thoát xuống căng ngang từ cánh phải, trước khi Bellerin tung cú sút bồi ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc cho Real Betis.

Giành 1 điểm trên sân của Real Betis, Real Madrid có được 74 điểm/33 trận và kém đội đầu bảng Barcelona 8 điểm. Nếu CLB xứ Catalonia thắng Getafe vào tối nay (25/4), Real Madrid gần như còn rất ít cơ hội vô địch La Liga.

Đội hình thi đấu

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Amrabat, Fidalgo, Fornals, Antony, Abde, Bakambu.

Bàn thắng: Bellerin (90'+4)

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy, Valverde, Bellingham, Pitarch, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe.

Bàn thắng: Vinicius (17').