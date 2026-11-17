Tuyển Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan, lỡ cơ hội vô địch

Đội tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan trong trận đấu quyết định ở giải giao hữu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 17/11. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần một chiến thắng để giành chức vô địch.

Tuyển Việt Nam chịu thất bại trước Kyrgyzstan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội tuyển Việt Nam đã ở rất gần mục tiêu này. Chúng ta có bàn mở tỷ số do công của Đình Bắc ở phút 20. Thậm chí, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã giữ tỷ số này cho đến phút 86. Đáng tiếc, đội tuyển Việt Nam lại chịu thua hai bàn ở các phút 86 và 88.

Trong đó, bàn thua ở phút 88 của đội tuyển Việt Nam khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Atabaev nhận bóng ở giữa sân trong pha phản công của Kyrgyzstan. Trong tình huống này, đội bóng Trung Á chỉ có hai cầu thủ tấn công, còn đội tuyển Việt Nam vẫn có 5 cầu thủ tham gia phòng ngự.

Đáng tiếc, thủ thành Trung Kiên đã dâng lên quá cao. Nhận thấy điều này, Atabaev đã thực hiện cú dứt điểm từ giữa sân. Bóng bay thẳng vào lưới của đội tuyển Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Kyrgyzstan ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Bàn thua cũng gần như chấm dứt hy vọng giành chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thậm chí, thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan còn khiến đội tuyển Việt Nam đối diện với nguy cơ tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Dù vậy, HLV Kim Sang Sik cũng tận dụng trận đấu này để thử nghiệm nhiều nhân tố mới. Hầu hết trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, Văn Vĩ, Xuân Son, Hoàng Hên hay mới nhất là Olaha Mạnh Đức đều không góp mặt.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam chưa có lịch thi đấu nào trong năm 2027 trong bối cảnh Asian Cup 2027 dời sang tháng 12/2027. Các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Qatar và Nhật Bản đều đã bị hủy.