Bắn cung sẽ là hướng đi mới cho thể thao học đường

Hiện tại, một số trường như Trường THCS và THPT Hai Bà Trưng phối hợp với CLB bắn cung V.N.A (Vườn Lài, TPHCM), đưa môn bắn cung vào danh sách các môn tự chọn sau giờ học.

Một số trường học tại TPHCM tổ chức hội thao có môn bắn cung (Ảnh: H.N).

Điều này phù hợp với xu hướng đa dạng hóa giáo dục thể chất, thay vì chỉ gói gọn trong những môn quen thuộc. Khi có thêm lựa chọn, học sinh dễ tìm được bộ môn phù hợp với năng lực và sở thích của mình.

Bắn cung cũng mở ra cơ hội phát hiện năng khiếu từ sớm. Những em có tố chất có thể được đào tạo nâng cao để tham gia các giải phong trào, tiến xa hơn ở cấp thành phố hoặc cấp quốc gia.

Không chỉ dừng ở hoạt động trải nghiệm, CLB còn phối hợp với một số đơn vị có liên quan, triển khai các khóa đào tạo bài bản cho học viên muốn theo đuổi lâu dài. Sau khi hoàn thành chương trình và vượt qua kiểm tra, học viên được cấp chứng chỉ, tạo nền tảng chuyên môn cho quá trình rèn luyện tiếp theo.

Đối tác Hàn Quốc giúp cho tính chuyên môn của môn bắn cung tốt hơn (Ảnh: H.N).

Bên cạnh đó, CLB đã ký kết hợp tác với đối tác Hàn Quốc, hướng đến mô hình kết hợp giáo dục, thể thao và giao lưu quốc tế. Theo định hướng này, những học viên tiềm năng sẽ có cơ hội tham gia các đợt tập huấn ngắn hạn hoặc dài hạn tại các CLB bắn cung chuyên nghiệp của Hàn Quốc.

Trong môi trường học tập hiện đại, bắn cung còn được xem là kỹ năng mềm có giá trị, phù hợp với học sinh, sinh viên có định hướng du học và hội nhập quốc tế.

Quan trọng hơn, môn thể thao này giúp trẻ hiểu rằng thành công không đến từ may mắn. Một phát bắn chính xác là kết quả của kỹ thuật đúng, tâm lý vững và quá trình luyện tập bền bỉ.