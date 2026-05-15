Audition được vinh danh “Game vượt thời gian” tại Vietnam GameVerse 2026

Đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là sự tôn vinh cho game đã đồng hành cùng người chơi 20 năm qua.

Từng là hiện tượng phòng net

Ra mắt từ 2006, Audition nhanh chóng được ưa chuộng tại các tiệm net, gắn với thế hệ 8x, 9x sau những buổi chiều tan học.

Audition không đơn thuần là một tựa game nhảy theo nhạc. Đó là sự kết hợp giữa âm nhạc - thời trang - vũ đạo, giúp người chơi thỏa sức thể hiện cá tính, trở thành sân chơi của hàng triệu bạn trẻ.

Audition nhận nhiều giải thưởng (Ảnh: VTC).

Audition khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao điện tử

Audition đã vượt qua giới hạn của một tựa game giải trí thông thường. Tựa game đã góp mặt và giành được huy chương vàng trong các hoạt động thi đấu tại SEA Games. Qua đó, Audition đã khẳng định tiềm năng của dòng game casual dancing trong hệ sinh thái eSports khu vực.

Những màn trình diễn đầy màu sắc trên đấu trường quốc tế không chỉ mang lại tinh thần eSports cho người chơi mà còn góp phần đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Audition giành chức vô địch bộ môn Audition tại SEA Games 33 (Ảnh: VTC).

Tại GameVerse 2026, giải thưởng “Game vượt thời gian” là minh chứng cho sức sống bền bỉ của Audition. Khi nhiều tựa game ra mắt rồi biến mất, Audition vẫn vững vàng, vẫn giữ được cộng đồng trung thành và liên tục tạo ra những giá trị tích cực.

Audition được vinh danh “Game vượt thời gian” tại Gameverse 2026 (Ảnh: VTC).

Lan tỏa văn hóa, gắn kết cộng đồng nhiều thế hệ

Audition đã làm được điều mà ít game nào làm được: trở thành cầu nối văn hóa giữa các thế hệ. Nhiều người 8x, 9x giờ đã đi làm, có gia đình vẫn còn giữ đam mê, trong khi các bạn trẻ Gen Z lại thích Audition bởi nhịp điệu sôi động và không khí cộng đồng nồng nhiệt.

Nhiều thế hệ từ 8x, 9x cho tới Gen Z vẫn giữ đam mê cùng Audition (Ảnh: VTC).

Hơn 20 năm qua, Audition không chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui mà còn xây dựng một cộng đồng gắn kết xung quanh âm nhạc, thời trang và đam mê vũ đạo.

Giải thưởng “Game vượt thời gian” tại GameVerse 2026 là một cột mốc rực rỡ mở ra chương mới cho hành trình của Audition. Tựa game luôn tạo ra sự tươi mới với sự đầu tư từ VTC, nhất là các hoạt động eSport và văn hóa Việt trong game, đây sẽ là bước tiến để tinh thần eSport lan tỏa văn hóa Việt trong không gian số và thị trường quốc tế.

