Arsenal thắng nhọc Hull City, cân bằng kỷ lục Ngoại hạng Anh

Arsenal đã nối dài mạch thắng tại Ngoại hạng Anh lên con số 5 sau khi đánh bại Hull City với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân Emirates, tối 7/11 (giờ Việt Nam). Chiến thắng này giúp "Pháo thủ" cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh với 9 chiến thắng sau 10 vòng đấu.

Hiệp một chứng kiến Arsenal chơi dưới sức, thậm chí để Hull City tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 2. Từ một quả phạt góc, John Egan đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Arsenal cũng có cơ hội đáng chú ý khi Christos Tzolis đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do Martin Odegaard bị phạm lỗi trong tình huống trước đó.

Arsenal chơi bế tắc trước Hull (Ảnh: Getty).

Hull City chủ động chơi phòng ngự với sơ đồ 5-3-2, duy trì đội hình thấp và thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm. Cách bố trí này khiến Arsenal gặp khó trong việc phối hợp ở trung lộ, dù đội chủ nhà kiểm soát bóng và liên tục tìm cách gây sức ép.

Thủ môn David Raya đã phải trổ tài cứu thua sau cú đánh đầu của Semi Ajayi và tiếp tục có pha cản phá xuất sắc trước cú sút ở góc hẹp của Elliot Stroud. Arsenal sau đó đáp trả bằng cú vô lê nửa nảy của Declan Rice, đưa bóng đi chệch khung thành, trước khi tiền vệ người Anh bị Konstantinos Tzolakis cản phá cú đá phạt.

Tzolis tiếp tục bỏ lỡ cơ hội giúp Arsenal vượt lên dẫn trước khi hiệp một khép lại. Kai Havertz cũng không được hưởng phạt đền sau tình huống bị Nobel Mendy kéo ngã do đã rơi vào thế việt vị. Quyết định này gây tranh cãi khi VAR yêu cầu trọng tài Farai Hallam xem lại tình huống. Cựu trọng tài Mike Dean cho rằng Arsenal đáng được hưởng phạt đền, bởi Havertz chưa tham gia tranh chấp bóng khi bị Mendy kéo áo. HLV Mikel Arteta cũng bày tỏ sự bối rối trước quyết định của tổ trọng tài.

Đầu hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. Noni Madueke ít nhất cũng buộc Tzolakis phải trổ tài với cú sút bằng chân phải. HLV Mikel Arteta quyết định thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tăng sức tấn công, trong đó có việc tung Eberechi Eze vào sân. Tuy nhiên, ngay ở cơ hội đầu tiên, cầu thủ này lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Bước ngoặt cuối cùng cũng đến ở phút 72. Cú sút của Madueke bị Tzolakis đẩy ra, nhưng Odegaard nhanh chóng băng vào đá bồi, ghi bàn mở tỷ số trong sự vỡ òa của các cổ động viên tại Emirates.

Đội trưởng Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: Getty).

Sau bàn thắng, Arsenal thi đấu hưng phấn hơn. Mikel Merino thử vận may bằng cú sút từ ngoài vòng cấm, buộc Tzolakis phải thực hiện thêm một pha cứu thua đáng chú ý. Madueke sau đó tìm cách vượt qua thủ môn đối phương, nhưng bóng bật ra sau pha cản phá của Tzolakis rồi hướng về khung thành và bị một cầu thủ Hull City phá ra ngay trên vạch vôi.

Một bàn thắng là đủ để Arsenal giành trọn 3 điểm và có trận giữ sạch lưới thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Hull City có thể hài lòng phần nào với màn trình diễn kiên cường khi cầm chân Arsenal trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, đội bóng này tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng tại giải lên con số 8, với 5 trận hòa và 3 thất bại.