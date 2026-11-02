Arsenal hạ Liverpool, chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal đã chấm dứt chuỗi 13 trận không thắng tại Anfield ở Ngoại hạng Anh bằng một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool vào tối 1/11 (giờ Việt Nam), qua đó vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng. Một màn trình diễn phòng ngự kiên cường đã giúp "Pháo thủ" bảo toàn thành quả, mang về 3 điểm quý giá trên sân khách.

Ngay từ những phút đầu, Arsenal đã chủ động kiểm soát bóng nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội rõ rệt. Thủ thành David Raya phải nhanh chóng băng ra cản phá pha thoát xuống của Bradley Barcola. Tuy nhiên, đội khách đã tận dụng triệt để cơ hội đáng chú ý đầu tiên để mở tỷ số. Kai Havertz dễ dàng đệm bóng vào lưới sau đường tạt chính xác của Declan Rice ở phút 16.

Kai Havertz mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Liverpool suýt có bàn gỡ hòa ngay lập tức khi Ezri Konsa xử lý thiếu chắc chắn, tạo điều kiện cho Barcola. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp lại khống chế bóng không tốt, giúp Rice kịp thời can thiệp giải nguy cho Arsenal.

Sau khi vượt qua sức ép ban đầu, đoàn quân của HLV Mikel Arteta suýt nhân đôi cách biệt nếu Jurrien Timber không vô tình cản đường chuyền của Noni Madueke. Liverpool dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. David Raya phải có pha can thiệp quan trọng để ngăn Alexander Isak chạm bóng từ cú đánh đầu của Virgil van Dijk.

Arsenal bắt đầu bộc lộ dấu hiệu chệch choạc trước sức ép liên tục của đội chủ nhà. Cú đá phạt của Florian Wirtz đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Alexis Mac Allister bỏ lỡ cơ hội với pha đánh đầu không bị ai kèm. Dù vậy, Arsenal vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn bàn cho đến khi hiệp một khép lại.

Đáng chú ý, David Raya không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào trong hiệp một, dù đã có hơn một lần can thiệp quan trọng. Alexander Isak có cơ hội để thay đổi thống kê này sau đường chuyền của Milos Kerkez, nhưng tiền đạo người Thụy Điển lại dứt điểm vọt xà.

Arsenal giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp hai khiến Liverpool gặp khó (Ảnh: Getty).

Sang hiệp hai, Arsenal dần thành công trong việc giảm nhịp độ trận đấu. Ở chiều ngược lại, Alisson cũng phải trổ tài với pha cứu thua xuất sắc, bay người hết cỡ để đẩy cú cứa lòng của Christos Tzolis đi chệch cột dọc.

Căng thẳng gia tăng khiến cầu thủ hai đội nhiều lần xảy ra va chạm. Mac Allister phải nhận thẻ vàng sau tình huống tranh cãi với Martin Odegaard, trong khi Madueke thoát án phạt bổ sung dù có hành động hơi cúi đầu về phía tiền vệ người Argentina.

Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Arsenal rời Anfield với niềm vui chiến thắng, nâng thành tích lên 17 trận thắng trong 20 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng hiếm hoi trên sân Anfield còn đánh dấu cột mốc 300 trận thắng trên sân khách của "Pháo thủ" tại giải đấu, đưa họ trở thành đội bóng thứ hai đạt thành tích này, sau Man Utd.