Arsenal chi đậm mua ngôi sao 80 triệu bảng sau thất bại ở Champions League

Mặc dù đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh và giành ngôi á quân ở Champions League nhưng Arsenal vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Trong đó, hàng công chính là vấn đề lớn của “Pháo thủ” ở thời điểm này.

Morgan Rogers nằm trong tầm ngắm của Arsenal (Ảnh: BBC).

Trong mùa giải vừa qua, Arsenal chủ yếu dựa vào sức mạnh ở hàng thủ. Còn những ngôi sao tấn công của CLB vẫn chưa tạo ra sức bật đủ lớn. Đơn cử như ở trận chung kết Champions League, Arsenal gần như lùi về phòng ngự sau khi có bàn thắng sớm của Kai Havertz. Dấu ấn hàng công của CLB trong phần còn lại của trận đấu rất mờ nhạt.

Bukayo Saka, Martin Odegaard, Noni Madueke, Viktor Gyokeres và Gabriel Martinelli đều không tạo ra dấu ấn rõ rệt. Vì lẽ đó, HLV Arteta hiểu rằng ông phải nâng cấp hàng công nếu muốn giúp Arsenal vươn tầm.

Theo báo giới Anh, Arsenal đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Morgan Rogers của Aston Villa. Trong mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 2002 là nhân tố rất quan trọng giúp Aston Villa giành chức vô địch Europa League. Tính ra, Morgan Rogers đã ghi 14 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo thành bàn sau 55 trận ra sân cho CLB chủ sân Villa Park.

Điểm mạnh của Morgan Rogers là lối chơi nhiệt huyết và có khả năng chớp thời cơ tốt. Cầu thủ này có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Mới đây, anh vừa được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Tờ The Sun dự đoán, Aston Villa muốn thu về nhiều tiền ở thương vụ Morgan Rogers. Ít nhất, Arsenal sẽ phải chi tới 80 triệu bảng ở thương vụ này. Bằng không, Aston Villa có thể hét giá Morgan Rogers lên tới 100 triệu bảng, tương đương với số tiền họ bán Jack Grealish cho Man City vào năm 2021.

Eli Junior Kroupi là cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng (Ảnh: Getty).

Ngoài Morgan Rogers, Arsenal cũng để mắt tới tiền đạo Eli Junior Kroupi của Bournemouth. Trong mùa giải vừa qua, chân sút sinh năm 2006 đã ghi 13 bàn thắng sau 35 trận ra sân cho Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh, đóng vai trò quan trọng giúp CLB lần đầu tiên giành vé tham dự cúp châu Âu.

Theo nhận định của chuyên gia Fabrizio Romano, Eli Junior Kroupi là viên ngọc quý trên thị trường chuyển nhượng khi nhận được sự quan tâm của nhiều CLB lớn như Man City, PSG, Liverpool. Do đó, Arsenal có thể phải chi số tiền không nhỏ để chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi.

Tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid cũng được Arsenal liên hệ nhưng có vẻ như hiện tại, tâm trí của ngôi sao người Argentina đang hướng về Barcelona.