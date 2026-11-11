Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 99 thế giới với 1.231,29 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) đứng tận vị trí 176 (chênh lệch 77 bậc).

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 11 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11 chỉ giúp "Những chiến binh Sao Vàng" tích lũy thêm khoảng 2,35 điểm (nâng tổng điểm lên 1.233,64). Dù khiêm tốn, lượng điểm này là "tấm lá chắn" tối quan trọng để giữ vững vị trí trong top 100 trước sự bám đuổi của Tajikistan hay Luxembourg.

Ở trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 17/11, nếu vượt qua Kyrgyzstan, tuyển Việt Nam sẽ có thêm khoảng 4,68 điểm. Chiến thắng trọn vẹn cả 2 trận đấu giúp toàn đội được 7 điểm, không chỉ xây chắc vị trí trong top 100 mà còn mở ra cơ hội thăng hạng nếu các đối thủ xếp trên như Trung Quốc, Bahrain hay Mozambique thất bại.

Tuy nhiên, trái ngược với lượng điểm thưởng khiêm tốn khi thắng các đối thủ xếp dưới, cái giá phải trả cho một kết quả bất lợi là vô cùng đắt với tuyển Việt Nam.

Do khoảng cách thứ hạng quá xa, nếu Đài Loan cầm hòa hoặc đánh bại tuyển Việt Nam, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ bị trừ tối thiểu từ 10 điểm trở lên. Kịch bản tồi tệ này sẽ ngay lập tức khiến "Những chiến binh sao vàng" rời khỏi top 100 thế giới, trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế hạt giống của bóng đá Việt Nam ở các lễ bốc thăm giải đấu châu lục trong tương lai.

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía chúng ta khi tuyển Việt Nam bất bại trong cả 3 lần chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) trước đây (2 thắng, 1 hòa).

Bước vào giải đấu lần này, HLV Kim Sang Sik tiếp tục thực hiện những thử nghiệm nhân sự khi trình làng các nhân tố mới như Lương Chí Khải hay Olaha Mạnh Đức, bên cạnh dàn trụ cột như Nguyễn Thành Chung, Lê Giang Patrik.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên "chảo lửa" Thiên Trường vào lúc 19h ngày 11/11 sẽ là điểm tựa tinh thần to lớn để tuyển Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Đài Loan, tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bước tiếp của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.