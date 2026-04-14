Ánh Viên gây sốt khi về đích cùng lúc với VĐV nam số 1 tại giải bơi quốc tế

Tâm điểm của giải đấu năm nay đổ dồn vào nội dung bơi 10km, thử thách cực hạn đối với mọi vận động viên (VĐV). Tại đây, Ánh Viên đã tạo nên một kịch bản gây ngỡ ngàng cho cả ban tổ chức lẫn các vận động viên quốc tế. Cô cán đích với thời gian 2 tiếng 30 phút 22 giây, chạm vạch đích cùng lúc với vận động viên nam dẫn đầu.

Ánh Viên ăn mừng VĐV Nam số 1 giải Oceanman Maldives 2026 (Ảnh: Olane Vietnam).

Việc một vận động viên nữ có thể duy trì tốc độ ngang ngửa với nhà vô địch nam trên suốt quãng đường 10km giữa đại dương là minh chứng đanh thép nhất cho đẳng cấp thế giới của Ánh Viên.

Kết thúc giải đấu, cô không chỉ vô địch tuyệt đối nội dung nữ ở cự ly 10km và 2km mà còn đứng đầu nhóm tuổi 30-39 nữ cũng như nội dung đồng đội nữ. Dù đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp trong suốt một khoảng thời gian nhưng nội lực của kình ngư người Cần Thơ vẫn khiến các đối thủ ngoại quốc phải kinh ngạc.

Nguyễn Thị Ánh Viên được ghi danh là VĐV bơi lội vĩ đại nhất lịch sử thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực với bộ sưu tập 25 HCV SEA Games. Trên bình diện quốc tế, cô là kình ngư duy nhất của Việt Nam từng giành huy chương đồng Asiad, huy chương vàng Olympic trẻ và nhiều lần góp mặt tại chung kết các giải vô địch thế giới.

Kể từ khi chính thức giã từ sự nghiệp chuyên nghiệp vào năm 2022, Ánh Viên đã chọn cho mình một lối đi riêng nhưng vẫn gắn liền với đường đua xanh. Cô dành tâm huyết cho công tác huấn luyện tại câu lạc bộ bơi lội mang tên mình với khao khát "trẻ em Việt Nam ai cũng biết bơi".

Những video hướng dẫn kỹ thuật miễn phí của cô trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao và kỹ năng phòng chống đuối nước cho cộng đồng.

Oceanman là chuỗi hệ thống giải bơi biển danh giá toàn cầu, trải dài từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á - Thái Bình Dương. Sự kiện tổ chức tại Maldives lần này ghi nhận số lượng kỷ lục với 532 vận động viên đến từ 40 quốc gia tham dự.

Ánh Viên chứng minh sức mạnh trên đường đua xanh quốc tế Oceanman Maldives (Ảnh: Olane Vietnam).

Giữa một rừng các kình ngư quốc tế, sự tỏa sáng của Ánh Viên không chỉ mang về vinh quang cho cá nhân mà còn một lần nữa khẳng định vị thế của bóng bơi Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới.

Thành công tại Oceanman Maldives 2026 cho thấy niềm đam mê của Ánh Viên với “đường đua xanh” chưa bao giờ nguội tắt. Cô vẫn đang viết tiếp những chương mới trong sự nghiệp của mình, không chỉ bằng những tấm huy chương mà bằng cả hành trình truyền cảm hứng bất tận cho các thế hệ trẻ.