Alexander Zverev lần đầu vô địch Roland Garros

Alexander Zverev cuối cùng đã trở thành nhà vô địch Grand Slam. Tại Roland Garros 2026, tay vợt người Đức hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời khi đánh bại Flavio Cobolli với tỷ số 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1 trong trận chung kết kịch tính tối 7/6, qua đó sở hữu danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Zverev nhận cúp vô địch Roland Garros.

Vỡ òa cảm xúc sau khi giành điểm quyết định khép lại trận chung kết kéo dài 4 giờ 20 phút, Zverev đổ gục xuống mặt sân đất nện trước khi tiến về phía lưới để chủ động bắt tay và ôm Cobolli đầy thân tình.

Danh hiệu tại Paris là cột mốc rực rỡ mới nhất trong sự nghiệp vốn đã rất thành công của Zverev. Kể từ khi bứt phá tại ATP Tour vào năm 2016, tay vợt người Đức đã bỏ túi hai chức vô địch ATP Finals, 7 danh hiệu Masters 1000 và tấm HCV đơn nam Olympic. Tuy nhiên, chiếc cúp Grand Slam danh giá vẫn luôn là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của anh cho đến hôm nay.

Trước đó, Zverev từng nhiều lần gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vinh quang. Anh để thua ngược Dominic Thiem tại chung kết US Open 2020, thất bại trước Carlos Alcaraz ở chung kết Roland Garros 2024 và tiếp tục lỡ hẹn trước Jannik Sinner tại chung kết Australian Open 2025. Trận thua ở Melbourne khi đó đã biến Zverev thành tay vợt thứ 8 trong Kỷ nguyên Mở thất bại ở cả ba trận chung kết Grand Slam đầu tiên. Nhưng lần này, anh quyết không để lịch sử lặp lại.

Zverev ăn mừng chiến thắng tại chung kết Roland Garros 2026.

Với cột mốc này, Zverev đã gia nhập nhóm những tên tuổi lớn như Andre Agassi, Goran Ivanisevic hay Dominic Thiem, những người cũng phải chờ đến trận chung kết Grand Slam thứ tư mới có thể lần đầu đăng quang.

Đến Paris với tư cách hạt giống số 2 sau khi Alcaraz rút lui vì chấn thương, hành trình của Zverev càng trở nên thuận lợi khi hạt giống số 1 Jannik Sinner bất ngờ bị loại ngay từ vòng hai trước Juan Manuel Cerundolo, còn Joao Fonseca sớm gạch tên Novak Djokovic ở vòng ba.

Đối mặt với áp lực và kỳ vọng ngày một lớn, Zverev đã đáp trả bằng một phong độ đầy thuyết phục. Anh chỉ để thua vỏn vẹn hai set trên đường tiến vào chung kết trước khi có màn bứt phá bùng nổ để vượt qua Cobolli. Ở set đấu quyết định, tay vợt người Đức chơi kiên cường khi cứu thành công cả bốn nguy cơ mất game (break-point), duy trì hiệu suất giao bóng cực cao và liên tục áp đảo đối thủ trong các pha bóng bền từ cuối sân.

Chiến thắng này giúp Zverev trở thành tay vợt nam người Đức đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ thời của Henner Henkel năm 1937. Anh cũng là tay vợt nam thứ ba của quốc gia này lên ngôi ở một giải Grand Slam trong Kỷ nguyên Mở, sau hai huyền thoại Boris Becker và Michael Stich.

Zverev sở hữu các chỉ số thống kê tốt hơn hẳn Cobolli

Bước vào trận chung kết, Zverev và Cobolli đang có tỷ số đối đầu hòa 1-1 tính riêng trong năm 2026 (tổng tỷ số đối đầu là 3-1 nghiêng về Zverev). Trước đó, Cobolli từng đánh bại đàn anh ở chung kết Munich, nhưng tay vợt người Đức đã nhanh chóng đòi lại món nợ tại Madrid; cả hai cuộc chạm trán này đều diễn ra trên mặt sân đất nện sở trường của họ.

Trở lại với diễn biến trên sân Philippe Chatrier, Zverev nhập cuộc đầy chủ động khi bẻ ngay game giao bóng đầu tiên của đối thủ nhờ một lỗi đánh hỏng thuận tay từ Cobolli. Kể từ đó, hạt giống số 2 hoàn toàn làm chủ thế trận bằng những cú điều bóng uy lực về hai góc sân cùng khả năng giao bóng ổn định để dễ dàng khép lại set mở màn.

Cobolli chơi khởi sắc và chủ động tấn công nhiều hơn trong set hai, qua đó tận dụng thành công thời cơ bẻ game quý giá để cân bằng tỷ số trận đấu. Dẫu vậy, Zverev cũng nhanh chóng đòi lại thế thượng phong ở set ba nhờ trừng phạt những sai lầm liên tiếp của đối thủ và có được break bản lề ở game thứ 10.

Mặc dù vậy, bóng ma tâm lý từng đeo bám Zverev trong quá khứ bất ngờ hiện về ở set bốn. Liên tục ở thế rượt đuổi, cuối cùng anh bị Cobolli kéo vào loạt tie-break cân não. Tại đây, tay vợt người Italy lội ngược dòng xuất sắc từ thế bị dẫn 1-3, trước khi tung cú thuận tay ghi điểm trực tiếp ở set-point thứ hai (7-5) để kéo trận chung kết vào set 5 quyết định.

Cobolli hụt hơi ở set quyết định.

Tuy nhiên, Cobolli đã không thể duy trì được đà hưng phấn đó trước sự già dơ của đàn anh. Trong set cuối cùng, Zverev áp đảo hoàn toàn khi giành tới 83% số điểm từ giao bóng một, bảo vệ thành công cả bốn break-point để băng băng về đích.

Với chức vô địch Roland Garros, Zverev trở thành tay vợt nam thuộc thế hệ sinh năm 1990 thứ ba giành được Grand Slam, sau Dominic Thiem và Daniil Medvedev. Thành tích này càng ý nghĩa hơn khi đặt trong bối cảnh hai siêu sao thế hệ 2000 là Alcaraz và Sinner đã thống trị tới 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp trước đó tính từ đầu năm 2024.

Về phía Cobolli, dù lỡ hẹn với mục tiêu trở thành tay vợt nam người Italy thứ tư vô địch một giải đấu lớn (sau Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli và Jannik Sinner), anh vẫn có một giải đấu thành công ngoài mong đợi. Bước chạy đà ấn tượng tại Paris giúp tay vợt trẻ này tiến thẳng 4 bậc lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP, qua đó chính thức thiết lập cột mốc xếp hạng cao nhất sự nghiệp vào đầu tuần tới.

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