Bảng xếp hạng ATP được công bố ngày 2/11 chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí dẫn đầu. Alexander Zverev vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP với 9.550 điểm, đẩy Jannik Sinner xuống vị trí thứ hai. Carlos Alcaraz tiếp tục đứng thứ ba, còn Rafael Jodar lần đầu góp mặt trong top 10 khi mới 20 tuổi.

Alexander Zverev vươn lên vị trí số một thế giới (Ảnh: ATP).

Zverev vươn lên vị trí số một thế giới dù bị trừ 200 điểm, chủ yếu do Sinner mất tới 1.000 điểm và chỉ còn 9.450 điểm. Alcaraz giữ vị trí thứ ba với 6.100 điểm, tay vợt người Tây Ban Nha được cộng thêm 490 điểm nhờ chức vô địch Vienna Open 2026 tại Áo.

Ben Shelton và Daniil Medvedev lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5, Flavio Cobolli đứng thứ 6 còn Arthur Fils tăng một bậc lên hạng 7 với 3.525 điểm. Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Pháp.

Alex De Minaur tăng một bậc lên hạng 9 với 3.410 điểm còn Jodar lần đầu góp mặt ở top 10 với 3.209 điểm. Novak Djokovic tăng một bậc lên vị trí thứ 11 với 3.140 điểm, còn Taylor Fritz đứng thứ 12.

Djokovic đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng ATP (Ảnh: Getty).

Thứ hạng của các tay vợt sẽ tiếp tục thay đổi khi Paris Masters 2026 khởi tranh. Novak Djokovic sẽ đối đầu nhà vô địch Basel Open Valentin Vacherot ở vòng 1 vào 19h20 hôm nay (3/11).

Những hạt giống hàng đầu sẽ bắt đầu Paris Masters 2026 từ vòng 2 vào ngày 4/11, Alexander Zverev gặp Musetti, Ben Shelton đối đầu Cameron Norrie, Daniil Medvedev chạm trán Ignacio Buse còn Carlos Alcaraz chưa xác định được đối thủ.