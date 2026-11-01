Alcaraz vô địch Vienna Open, Vacherot đăng quang ở Basel Open

Trận chung kết giải ATP 500 Vienna Open 2026 chứng kiến màn so tài giữa Carlos Alcaraz và Alex De Minaur. Tay vợt người Australia có được sự hưng phấn cao độ khi loại Alexander Zverev ở bán kết.

Ở set 1, Alcaraz nhanh chóng áp đặt thế trận bằng những cú đánh uy lực, khả năng điều bóng linh hoạt và lối chơi tấn công đầy biến hóa. Ngôi sao người Tây Ban Nha còn liên tục gây sức ép lên những game giao bóng của De Minaur.

Carlos Alcaraz đánh bại Alex De Minaur ở chung kết và vô địch Vienna Open 2026 (Ảnh: ATP).

Alex De Minaur không có nhiều cơ hội trước tốc độ và sự chính xác của đối thủ, Alcaraz dễ dàng thắng 6-1 ở set 1. Sang set 2, De Minaur thể hiện quyết tâm, cải thiện khả năng giao bóng và tổ chức những pha phản công nhằm tìm kiếm cơ hội chiến thắng.

Mặc dù vậy, Alcaraz vẫn duy trì sự ổn định, kiểm soát tốt thế trận và không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ. Tay vợt số ba thế giới khép lại set 2 với chiến thắng 6-4, qua đó đánh bại De Minaur 6-1, 6-4 chung cuộc để lên ngôi vô địch Vienna Open 2026.

Đây là giải đấu mà Alcaraz đã gây ấn tượng lớn, trước đó ngôi sao sinh năm 2003 đã giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Tommy Paul và Daniil Medvedev. Chức vô địch tại Áo giúp Alcaraz tự tin trước hành trình chinh phục Paris Masters và ATP Finals trong tháng 11.

Valentin Vacherot ăn mừng chức vô địch Basel Open 2026 (Ảnh: ATP).

Ở trận chung kết giải ATP 500 Basel Open 2026 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 1/11, Valentin Vacherot thua Jiri Lehecka 2-6 ở set 1. Tuy nhiên, tay vợt người Monaco lội ngược dòng thành công khi thắng hai set còn lại với tỷ số 6-3, qua đó lên ngôi vô địch đầy ấn tượng.