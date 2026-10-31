Alcaraz và Zverev giành quyền vào bán kết Vienna Open 2026

Với đẳng cấp vượt trội, Carlos Alcaraz vượt qua Tommy Paul với tỷ số 6-4, 7-6, qua đó góp mặt ở bán kết Vienna Open 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha đánh bại đối thủ người Mỹ sau 1 tiếng 50 phút.

Alcaraz vượt qua Tommy Paul đầy thuyết phục (Ảnh: Getty).

Alcaraz giành chiến thắng thứ 8 sau 10 lần chạm trán Paul trong khuôn khổ ATP. Đối thủ tiếp theo của ngôi sao người Tây Ban Nha ở bán kết là hạt giống số 3 Daniil Medvedev, người đã đánh bại Adrian Mannarino với tỷ số 6-2, 6-3 ở tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 21h hôm nay (31/10)

Alcaraz đã thắng 24 trận liên tiếp tại các giải ATP 500, trong đó có 14 chiến thắng trong năm 2026, bao gồm cả hai hành trình đăng quang tại Qatar và Nhật Bản. Daniil Medvedev từng vô địch Vienna Open 2022 và anh rất tự tin sau khi chính thức giành vé dự ATP Finals năm nay. Alcaraz đang dẫn trước Medvedev 6-3 về thành tích đối đầu.

Ở trận tứ kết đáng chú ý khác, Alexander Zverev giành chiến thắng áp đảo 6-0, 6-2 trước Arthur Fery sau trận đấu kéo dài 58 phút. Fery gặp vấn đề về thể lực, Zverev duy trì thế trận áp đảo trong suốt trận đấu để lần thứ ba góp mặt ở bán kết giải ATP 500 tại Áo.

Zverev hướng đến mục tiêu vô địch Vienna Open 2026 (Ảnh: Getty).

Ngôi sao người Đức đã có lần thứ hai đánh bại Arthur Fery trong sự nghiệp. Trước đó, tay vợt người Đức cũng đánh bại đối thủ này ở bán kết Wimbledon 2026. Với tấm vé vào bán kết Vienna Open 2026, Zverev nâng thành tích mùa giải lên 65 chiến thắng và 14 thất bại.

Tay vợt người Đức có lần thứ 12 góp mặt ở bán kết các giải đấu trong năm nay. Đối thủ tiếp theo của Zverev ở bán kết Vienna Open là hạt giống số 5 Alex De Minaur. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay (31/10).

Giải ATP 500 Basel Open 2026 tại Thụy Sĩ cũng xác định xong hai cặp đấu bán kết diễn ra vào hôm nay (31/10), Taylor Fritz gặp Vacherot vào 21h còn Jiri Lehecka đối đầu Jan-Lennard Struff lúc 23h.