Carlos Alcaraz đã có màn ngược dòng ngoạn mục vào rạng sáng 7/11 (giờ Việt Nam), khi cứu thành công hai match-point để đánh bại Taylor Fritz với tỷ số 6-7(10), 7-5, 6-3, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào bán kết Paris Masters.

“Tôi cố gắng không để bản thân gục ngã trong những thời điểm khó khăn ở set hai. Tôi nỗ lực giữ vững tinh thần, cứu những break-point và match-point. Tôi nghĩ game đấu khi bị dẫn 3-5 và cầm giao bóng là thời điểm chúng tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời. Pha bóng giúp tôi rút ngắn tỷ số xuống 4-5 khiến khán giả phải đứng dậy và tiếp thêm năng lượng cho trận đấu. Tôi đã tận dụng nguồn năng lượng từ khán giả và mang đến cho họ những gì họ thực sự muốn xem. Tôi rất vui khi có thể thi đấu thêm một tiếng rưỡi để cống hiến cho khán giả. Cảm giác của tôi hôm nay thật sự không gì sánh bằng”, Alcaraz chia sẻ.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng khó khăn trước Fritz (Ảnh: Getty).

Chiến thắng đầy kịch tính sau 2 giờ 45 phút của Alcaraz cũng tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé dự ATP Finals. Thất bại trước Alcaraz khiến Fritz hết cơ hội góp mặt tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Đồng thời, Alcaraz giúp người đồng hương Rafael Jodar chính thức trở thành cái tên cuối cùng giành quyền tham dự ATP Finals tại Turin.

Trận đấu giữa Alcaraz và Fritz được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất mùa giải. Tay vợt người Tây Ban Nha là người tạo ra khác biệt đầu tiên khi giành break để vượt lên dẫn 3-2 ở set đầu tiên.

Tuy nhiên, khi bị dẫn 3-5 và đối mặt với tình thế khó khăn, Fritz bất ngờ thắng liền 11 điểm để vươn lên dẫn 6-5. Alcaraz sau đó lấy lại bình tĩnh, đưa set đấu vào loạt tie-break. Tay vợt người Tây Ban Nha tung ra một số cú trái tay ghi điểm winner, nhưng Fritz mới là người chiến thắng sau khi cứu thành công ba set-point.

Trong phần lớn thời gian của set hai, Alcaraz tưởng như đã phải nhận thất bại tại Paris. Bị dẫn 6-7(10), 3-5, tay vợt 23 tuổi cứu được một match-point trong game cầm giao bóng trước khi tạo ra một trong những pha bóng hay nhất mùa giải. Anh giành điểm để rút ngắn tỷ số xuống 4-5, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lội ngược dòng.

Alcaraz sau đó đối mặt với match-point thứ hai khi Fritz cầm giao bóng, nhưng đáp trả bằng cú thuận tay chéo sân đầy uy lực để giành điểm quyết định. Tay vợt người Tây Ban Nha giành break, cân bằng tỷ số 5-5 rồi thắng liền hai game tiếp theo để đưa trận đấu vào set quyết định.

Alcaraz đã cứu thành công match-point ở set thứ hai (Ảnh: Getty).

Theo cách quen thuộc, cựu số một thế giới Alcaraz nâng cao phong độ ở thời điểm quan trọng nhất của set ba. Anh hạn chế những lỗi đánh bóng cuối sân, tăng cường độ thi đấu và tận dụng việc Fritz sa sút để hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng. Đây là lần thứ ba trong mùa giải Alcaraz góp mặt ở bán kết một giải ATP Masters 1000.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz sẽ là Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy giành vé vào bán kết sau chiến thắng 7-6(5), 6-4 trước Nuno Borges.

Alcaraz vừa giành danh hiệu thứ 4 trong mùa giải tại Vienna tuần trước và đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Anh trở thành tay vợt Tây Ban Nha thứ 8 trong lịch sử vào bán kết Paris Masters, đồng thời là người đầu tiên làm được điều này kể từ Rafael Nadal năm 2020. Alcaraz sẽ hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 9 trong sự nghiệp vào cuối tuần này.

Trong khi đó, Ruud giành vé vào bán kết sau khi vượt qua Nuno Borges. Tay vợt từng đứng thứ hai thế giới cứu thành công cả hai break-point phải đối mặt và giành chiến thắng dù chỉ có nhiều hơn đối thủ ba điểm trong toàn trận. Đối đầu Alcaraz, Ruud sẽ gặp thử thách lớn khi đã thua 6 trong 7 lần chạm trán trước đây.

“Chúng tôi từng có những trận đấu rất căng thẳng. Alcaraz thắng phần lớn trong số đó và khiến tôi phải rút ra nhiều bài học. Một số trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi có Alcaraz ở phía bên kia lưới. Anh ấy là một tay vợt tuyệt vời, một con người tốt, hài hước và rất có ích cho quần vợt. Tôi luôn cảm thấy vui khi được thi đấu cùng anh ấy và may mắn đã có một lần giành chiến thắng. Hãy chờ xem ngày mai tôi có thể làm được gì”, Ruud chia sẻ.