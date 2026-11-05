Carlos Alcaraz đã vượt qua khởi đầu chậm chạp để đánh bại Michelsen với tỷ số 7-6(4), 6-3, qua đó giành quyền vào vòng ba Paris Masters vào rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam). Dù để mất lợi thế dẫn trước một break ở set đầu tiên và bị dẫn 1-4 trong loạt tie-break, Alcaraz đã xuất sắc ghi liên tiếp 6 điểm để lật ngược tình thế. Sang set hai, anh giành break quan trọng khi tỷ số đang là 4-3, trước khi khép lại trận đấu sau 1 giờ 41 phút.

Carlos Alcaraz giành quyền vào vòng ba Paris Masters (Ảnh: Getty).

“Tôi giành break sớm nhưng sau đó mắc một vài lỗi. Cậu ấy thi đấu rất tốt. Trận đấu thực sự khó khăn bởi đối thủ chơi chắc chắn từ cuối sân. Tuy nhiên, tôi hài lòng với mọi thứ, từ trận đấu đầu tiên cho đến cảm giác thi đấu hôm nay. Tôi rất nóng lòng được trở lại sân vào ngày mai”, Alcaraz chia sẻ sau chiến thắng.

Dù mắc nhiều lỗi đánh hỏng hơn thường lệ ở set đầu, Alcaraz đã tìm lại nhịp độ trong loạt tie-break với những cú thuận tay uy lực. Anh duy trì sự bình tĩnh và thi đấu chắc chắn trong những game cầm giao bóng ở set hai để kết thúc trận đấu. Chiến thắng này nâng thành tích của Alcaraz lên 11 trận toàn thắng ở những trận ra quân trong năm nay và 2-0 trong thành tích đối đầu với Michelsen.

Với chiến thắng tại Paris, Alcaraz nối dài chuỗi thắng lên 6 trận, sau khi giành danh hiệu thứ tư ở cấp độ ATP trong năm 2026 tại giải ATP 500 Vienna tuần trước. Tay vợt số 3 thế giới hiện có thành tích thắng 39 trận và thua 5 trận trong mùa giải này.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz tại thủ đô nước Pháp sẽ là Matteo Berrettini, người đã đánh bại Ugo Humbert với tỷ số 7-6(3), 7-5. Alcaraz hiện dẫn 3-1 trong thành tích đối đầu với Berrettini.

Trong loạt trận diễn ra ngày 4/11 (giờ địa phương), Novak Djokovic bất ngờ dừng bước ngay vòng hai sau thất bại 6-2, 3-6, 3-6 trước Rinky Hijikata. Tay vợt người Serbia khởi đầu thuận lợi nhưng không duy trì được thế trận sau khi đối thủ người Australia tìm lại phong độ. Hijikata tận dụng tốt những cơ hội giành break để hoàn tất chiến thắng, qua đó tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy bất ngờ.

Novak Djokovic dừng bước tại vòng hai Paris Masters (Ảnh: Getty).

Hạt giống số một Alexander Zverev cũng sớm chia tay Paris Masters sau thất bại 6-7(5), 2-6 trước Lorenzo Musetti. Tay vợt người Đức để thua đối thủ Italy trong trận đấu đầu tiên kể từ khi vươn lên vị trí số một thế giới. Sau set mở màn căng thẳng, Zverev đánh mất thế trận ở set hai, để Musetti giành hai break và khép lại trận đấu chỉ sau hai set.

Sau khi hàng loạt hạt giống như Zverev, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe, Alex de Minaur, Rafael Jodar và Djokovic đều bị loại ở vòng hai, Alcaraz là một trong ba hạt giống thuộc Top 10 còn trụ lại giải đấu, cùng với hạt giống số 3 Ben Shelton và hạt giống số 6 Arthur Fils. Thành tích tốt nhất của Alcaraz tại giải ATP Masters 1000 trên đất Pháp là vào tứ kết năm 2022, vì vậy anh đang hướng đến mục tiêu lần đầu tiên đăng quang tại Paris Masters.

Ở một diễn biến khác, Arthur Fils đã mang đến niềm vui cho khán giả nhà khi đánh bại Tomas Machac với tỷ số 6-3, 7-6(4) để giành quyền vào vòng ba. Đây là ngày đáng nhớ với tay vợt 22 tuổi khi trước đó, anh cũng chính thức giành vé tham dự ATP Finals lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi Quentin Halys đánh bại Frances Tiafoe.

Fils sẽ trở thành tay vợt người Pháp đầu tiên góp mặt tại ATP Finals kể từ Gael Monfils vào năm 2016. Đối thủ tiếp theo của Fils tại Paris là Taylor Fritz, người đã phải trải qua trận đấu căng thẳng để đánh bại Alex Molcan với tỷ số 6-7(8), 7-5, 7-6(5), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé tham dự ATP Finals.