Carlos Alcaraz đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại ATP Finals khi dễ dàng đánh bại Frances Tiafoe với tỷ số 6-2, 6-2 chỉ sau 69 phút thi đấu vào tối 16/10. Chiến thắng này giúp Alcaraz có khởi đầu thuận lợi tại bảng Ivan Lendl.

Tay vợt người Tây Ban Nha đang hướng tới việc vượt qua thành tích á quân năm ngoái, khi để thua Jannik Sinner trong trận chung kết. Trở lại miền Bắc Italy sau 12 tháng, tay vợt 23 tuổi đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, với hai chức vô địch liên tiếp tại Paris và Vienna trong tháng vừa qua. Trong màn trình diễn áp đảo trước Tiafoe, Alcaraz đã cho thấy sự vượt trội về khả năng đánh bóng và duy trì đà hưng phấn.

Alcaraz đang sở hữu phong độ cao trong loạt giải đấu cuối mùa (Ảnh: Getty).

“Tôi có thể nói rằng đây là giai đoạn tôi cảm thấy sung sức nhất trong sự nghiệp, ở thời điểm cuối của mùa giải. Tôi chưa từng trải qua điều gì như vậy trong năm nay. Việc phải nghỉ thi đấu nhiều tháng và ở nhà là điều khá bất thường với tôi. Vì thế, khi đến đây, tôi có rất nhiều năng lượng, khát khao và tham vọng, đồng thời muốn chinh phục thêm những thành công mới”, Alcaraz chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân.

Hạt giống số 2 đã khiến khán giả chật kín nhà thi đấu Inalpi Arena phải trầm trồ với khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú đánh đẹp mắt, nhanh chóng dẫn trước 4-0 trong set đầu. Sang set hai, tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh đúng lúc, đặc biệt khi cứu thành công 3 break-point ở game thứ 6, qua đó giữ vững quyền kiểm soát trận đấu. Alcaraz tiến gần chiến thắng khi tung cú đánh trái tay dọc dây ghi điểm winner, sau đó tận dụng cơ hội đầu tiên để khép lại trận đấu bằng game giao bóng của mình.

“Tôi cố gắng gây sức ép và cho anh ấy thấy rằng nếu muốn giành chiến thắng, trận đấu sẽ là một cuộc chiến thực sự khó khăn. Tôi rất vui khi khởi đầu giải đấu theo cách này và hy vọng có thể tiếp tục duy trì phong độ”, Alcaraz nói.

Tiafoe thi đấu trận đầu tiên tại vòng bảng ATP Finals (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Alcaraz hiện dẫn trước Tiafoe với tỷ số 3-1 trong loạt đối đầu. Tay vợt đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP Rankings cùng Tiafoe sẽ còn chạm trán Daniil Medvedev và Flavio Cobolli ở vòng đấu vòng tròn tại Turin.

Alcaraz đang hướng tới danh hiệu ATP cấp độ tour thứ 30 trong sự nghiệp và chức vô địch thứ 6 ở mùa giải năm nay. Tay vợt người Tây Ban Nha từng phải nghỉ thi đấu 4 tháng vì chấn thương cổ tay, nhưng đã trở lại đầy ấn tượng kể từ US Open hồi tháng 8. Theo thống kê, anh thắng 20 trong tổng số 22 trận đấu kể từ thời điểm đó.

Về phía Tiafoe, đây là lần đầu tiên anh tham dự ATP Finals sau mùa giải thành công nhất sự nghiệp, nổi bật với chức vô địch tại Halle. Ở tuổi 28, anh là tay vợt lớn tuổi nhất ra mắt giải đấu kể từ Kevin Anderson (32 tuổi) và John Isner (33 tuổi) vào năm 2018. Tính đến thời điểm này trong năm, Tiafoe đã giành được 44 chiến thắng.