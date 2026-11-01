Alcaraz đánh bại Medvedev, Zverev lỡ hẹn chung kết Vienna Open 2026

Alcaraz thể hiện quyết tâm cao độ khi đối đầu Daniil Medvedev, thế trận giằng co được duy trì liên tục. Điểm nhấn đến ở game 10, thời điểm tỷ số là 5-4 nghiêng về Alcaraz, ngôi sao người Tây Ban Nha giành break-point để thắng 6-4 ở set 1.

Sang set 2, Daniil Medvedev tiếp tục kiên cường bám đuổi Alcaraz, thậm chí kéo đối thủ vào loạt tie-break. Tuy nhiên trong màn "đấu súng" quyết định, Alcaraz không cho đối thủ cơ hội vùng lên khi thắng áp đảo và khép lại set 2 với tỷ số 7-6.

Alcaraz vượt qua Medvedev, tiến vào chung kết Vienna Open 2026 (Ảnh: Getty).

Đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 6-4, 7-6, Alcaraz ghi danh vào chung kết Vienna Open 2026. Ngôi sao người Tây Ban Nha quyết tâm có thêm danh hiệu trước khi bước vào Paris Masters và ATP Finals.

Ở trận bán kết còn lại, Alexander Zverev đã gặp khó khăn trước Alex De Minaur ngay trong set 1. Với sự tập trung cao độ, Alex De Minaur thắng thuyết phục 6-4 ở set đấu mà Zverev liên tục mắc lỗi đánh bóng hỏng.

Sang set 2, Zverev vùng lên và thi đấu áp đảo Alex De Minaur. Ngôi sao người Đức giành đến 2 break-point và giành chiến thắng 6-1. Đến set 3 quyết định, trận đấu diễn ra giằng co và phải bước vào loạt tie-break. Ở loạt đấu này, De Minaur thi đấu bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 7-6.

Alex De Minaur ghi danh vào chung kết Vienna Open 2026 (Ảnh: Getty).

Chiến thắng kịch tính sau 3 set đấu với tỷ số 6-4, 1-6, 7-6 giúp Alex De Minaur vào chung kết Vienna Open 2026 gặp Carlos Alcaraz. Trận đấu này diễn ra vào 20h hôm nay (1/11).

Ở bán kết giải ATP 500 Basel Open 2026 diễn ra tại Thụy Sĩ tối 31/10, Lehecka thắng Struff với tỷ số 3-6, 7-5, 6-4 còn Vacherot đánh bại Taylor Fritz 7-6, 6-3. Trận chung kết giữa Lehecka và Vacherot sẽ diễn ra vào 21h30 hôm nay (1/11).