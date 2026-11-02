Ronaldo đã xuất sắc ghi 3 bàn thắng trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Khalood tuần trước, nhưng bất ngờ không được huấn luyện viên Ange Postecoglou điền tên vào danh sách thi đấu trận gặp Pakhtakor ở Tashkent ở lượt trận thứ 4 bảng B AFC Champions League diễn ra vào 20h45' tối nay (2/11, giờ Việt Nam).

Ronaldo ăn mừng hat-trick lập được trong trận đấu với Al Khalood tuần trước (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, cựu HLV của CLB Tottenham cho biết ông để Ronaldo cùng với Kingsley Coman và Mohamed Simakan nghỉ ngơi trong chuyến làm khách trên sân của đội bóng thuộc Uzbekistan, là do chính sách cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi, bởi lịch thi đấu dày đặc và việc di chuyển liên tục gây ảnh hưởng đến thể lực.

"Tôi quyết định cho Ronaldo, Coman và Simakan nghỉ ngơi vì lịch thi đấu dày đặc và tần suất di chuyển cao", HLV Postecoglou chia sẻ.

Al Nassr mặc dù đặt mục tiêu giành chức vô địch AFC Champions League lần đầu tiên trong lịch sử nhưng đã khởi đầu chậm chạp và hiện đứng thứ 9 ở bảng B, xếp hạng thấp nhất trong số 5 đại diện của giải vô địch Saudi Arabia tham dự giải đấu hấp dẫn nhất châu Á (AFC Champions League được chia thành hai bảng, mỗi bảng 16 đội, với 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp).

Mặc dù vậy HLV Postecoglou khẳng định không quá lo lắng về phong độ của đội, khi bày tỏ: "Mặc dù khởi đầu khó khăn, điều kiện chuẩn bị và sự thiếu sẵn sàng hoàn toàn vào đầu mùa giải, nhưng hiện tại chúng tôi đã đạt đến một giai đoạn xuất sắc, và thông qua trận đấu hôm nay, chúng tôi đặt mục tiêu khẳng định điều đó".

Việc Ronaldo vắng mặt trong đội hình Al Nassr khiến cơ hội để siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sẽ bị chậm lại, khi anh hiện đã có 985 bàn thắng trong bộ sưu tập bàn thắng kỷ lục của mình.