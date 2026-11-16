Sau trận đấu với đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) hôm 11/11, thủ môn Lê Giang Patrik đã rời đội tuyển Việt Nam. Anh trở về CLB Công an TPHCM, chuẩn bị cho Cúp C1 Đông Nam Á. Vào ngày 18/11, CLB Công an TPHCM cùng thủ môn Lê Giang Patrik sẽ thi đấu với CLB Buriram United (Thái Lan) trên sân Bình Dương.

Đội tuyển Việt Nam còn hai thủ môn, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 17/11, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), gồm Trần Trung Kiên (23 tuổi, cao 1,91m) và Nguyễn Văn Việt (24 tuổi, cao 1,81m). Một trong hai thủ thành này sẽ thay thế thủ thành Lê Giang Patrik trong trận đấu sắp diễn ra.

Thủ môn Lê Giang Patrik sẽ không thi đấu trận gặp Kyrgyzstan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Điều đáng chú ý, cả hai thủ môn Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên đều đang khoác áo các CLB ở nhóm cuối bảng xếp hạng V-League 2026-2027. CLB Thể Công Viettel của thủ môn Nguyễn Văn Việt đang xếp áp chót bảng xếp hạng, còn CLB HAGL của thủ môn Trần Trung Kiên đang xếp thứ ba từ dưới lên.

Dù vậy, thành tích của hai CLB HAGL và Thể Công Viettel sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của các thủ môn Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Cả hai người đều đang muốn tận dụng cơ hội hiện có, để chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc).

Đầu tiên là thủ môn Trần Trung Kiên, anh là thành viên của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup hai kỳ giải liên tiếp các năm 2024 và 2026. Nhưng điều rất đáng chú ý là ở hai giải đấu này, thủ môn Trần Trung Kiên không ra sân lần nào.

Thủ thành 23 tuổi này cũng mới có một lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia, xảy ra tại vòng loại Asian Cup hồi năm ngoái. Nguyên nhân của việc thủ môn Trần Trung Kiên ít được ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, xuất phát từ việc đội tuyển Việt Nam có nhiều thủ môn rất giỏi như Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik.

Thủ môn Trần Trung Kiên có thể được thi đấu trận gặp Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Trần Trung Kiên có ưu thế lớn về thể hình, giỏi bắt bóng bổng lẫn xử lý bóng trên mặt sân. Thủ môn này biết cách làm chủ khu vực 16m50, biết cách chơi bóng bằng chân, phát bóng phản công giỏi. Trung Kiên chính là phiên bản trẻ trung hơn của chính các thủ môn Nguyễn Filip (1,92m) và Lê Giang Patrik (1,88m).

Chính vì thế, khi các thủ thành Nguyễn Filip và Lê Giang Patrik vắng mặt vì những lý do khác nhau, đây chính là thời điểm thích hợp để Trần Trung Kiên thể hiện năng lực của mình.

Với thủ môn Nguyễn Văn Việt, thủ môn của CLB Thể Công Viettel không cao lớn như Trần Trung Kiên. Nhưng bù lại, phản xạ của Nguyễn Văn Việt rất nhanh. Thủ thành này cũng giữ được phong độ của mình suốt nhiều mùa giải liên tục vừa qua, cả trong màu áo đội bóng cũ SL Nghệ An lẫn đội bóng hiện tại Thể Công Viettel.

Dù vậy, hạn chế về thể hình có thể khiến Nguyễn Văn Việt bất lợi hơn so với thủ môn Trần Trung Kiên ở khả năng bắt bóng bổng và những tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương. Ngoài ra, thủ môn Nguyễn Văn Việt cũng chưa có các giải đấu quốc tế để kiểm chứng như Trần Trung Kiên.

Dù sao, thủ môn Trần Trung Kiên cũng đã tỏa sáng tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2026, góp công lớn giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc. Do vậy, Trung Kiên được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Lê Giang Patrik ở màn so tài với Kyrgyzstan vào 19h ngày 17/11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).