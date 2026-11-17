Đội tuyển U17 Việt Nam có lần đầu tham dự vòng chung kết FIFA World Cup U17. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland (người Brazil) là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại World Cup năm 2026.

Trước khi giải đấu này diễn ra (từ ngày 19/11 đến 13/12) tại Qatar, trang chủ của AFC viết: “Đội tuyển U17 Việt Nam nóng lòng muốn biến cột mốc đáng nhớ của họ tại World Cup trở thành màn ra mắt ấn tượng trên đất Qatar”.

Đội tuyển U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, có mặt tại World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

“U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển U17 Bỉ, New Zealand và Mali. Đội bóng đến từ Đông Nam Á sẽ nỗ lực trong từng trận đấu, cố gắng phát huy phong độ mà họ từng thể hiện tại giải châu Á gần đây nhất.

Tại giải châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam giành được vé góp mặt tại World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, ở lượt trận cuối cùng của bảng C. U17 Việt Nam chính là đội dẫn đầu bảng đấu của họ tại giải vô địch U17 châu Á 2026”, trang chủ của AFC viết thêm.

Ngoài việc nhắc lại hành trình tuyệt vời của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 (có tính chất như vòng loại World Cup U17 năm 2026), Liên đoàn Bóng đá châu Á còn quan tâm đến sự chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam trong những ngày gần đây.

AFC chia sẻ: “Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam có các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE. Đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Roland có chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji. Sau đó, U17 Việt Nam có trận hòa 1-1 với đội tuyển U17 Panama”.

U17 Viêt Nam đã sẵn sàng cho World Cup (Ảnh: AFC).

“Ngoài ra, U17 Việt Nam còn giành được ngôi vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026. Tại giải đấu này, Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiền vệ đang khoác áo đội trẻ của Hà Nội FC là nhân tố khơi nguồn sáng tạo cho U17 Việt Nam.

Nguyễn Lực có kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tầm ảnh hưởng của mình ở đội tuyển U17 Việt Nam trên đấu trường thế giới”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Tại World Cup U17 năm 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Bỉ, New Zealand và Mali vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11.