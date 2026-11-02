Dù đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý, trong đó có những nhân tố nhập tịch và Việt kiều, AFC vẫn lựa chọn Quang Hải là đại diện của bóng đá Việt Nam trong danh sách 4 ngôi sao Đông Nam Á đáng xem tại Asian Cup 2027.

Quang Hải là ngôi sao đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

AFC khen ngợi tài năng của Quang Hải: “Ở tuổi 20, Quang Hải đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 (diễn ra vào năm 2017). Nhưng chỉ tới khi HLV Park Hang Seo ngồi vào ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải mới thực sự vươn tầm.

Giải U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) chính là sân khấu để Quang Hải cho cả châu lục thấy tài năng xuất chúng của mình. Với 5 bàn thắng ở giải đấu, trong đó có cú đá phạt tuyệt đẹp vào lưới U23 Uzbekistan, Quang Hải đã để lại màn trình diễn đáng nhớ, với khả năng kiến tạo và điều tiết lối chơi điêu luyện. Nhờ đó, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á.

Sau giải đấu đó, Quang Hải gần như không thể bị ngăn cản. Anh góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tiền vệ này tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ khi cùng đội tuyển Việt Nam bước vào Asian Cup 2019 tại UAE”.

AFC tiếp tục bình luận về Quang Hải: “Quang Hải ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Yemen ở lượt trận cuối bảng D, qua đó giúp Việt Nam giành vé vào vòng 1/8. Tiếp đó, cầu thủ thuận chân trái này đã tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Jordan ở vòng 1/8 cũng như trong trận thua 0-1 trước Nhật Bản ở tứ kết. Những màn trình diễn ấn tượng giúp anh góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Quang Hải là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua (Ảnh: Tuấn Bảo).

Sau đó, người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào tiền vệ sinh năm 1997. Tháng 6/2022, Quang Hải chuyển sang Pháp thi đấu cho đội bóng hạng Hai là Pau FC. Tuy nhiên, thời lượng thi đấu hạn chế cùng những chấn thương đã cản trở tham vọng phát triển sự nghiệp tại châu Âu của anh. Chỉ một năm sau, Quang Hải trở về Việt Nam và gia nhập CLB Công an Hà Nội”.

Cuối cùng, AFC cho rằng Quang Hải sẵn sàng bùng nổ trở lại: “Những chấn thương liên tiếp khiến Quang Hải đánh mất sự tự tin. Anh không còn duy trì phong độ như trước và thường xuyên phải ngồi dự bị ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhận thấy quyết tâm mạnh mẽ của Quang Hải trong hành trình tìm lại phong độ đỉnh cao. Tiền vệ 29 tuổi đang từng bước lấy lại vị trí đá chính trong đội hình của HLV Kim Sang Sik. Người hâm mộ có thể kỳ vọng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia”.

Ngoài Quang Hải, những cầu thủ khác ở khu vực Đông Nam Á cũng được AFC chú ý đặc biệt là tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Jay Idzes (Indonesia) và Ilhan Fandi (Singapore). Trong đó, Chanathip là cầu thủ kỳ cựu và có đẳng cấp cao của Thái Lan. Jay Idzes là trung vệ nhập tịch của Indonesia và đang thi đấu ở Italy cho CLB Sassuolo. Ilhan Fandi là con trai của cựu danh thủ Fandi Ahmad. Anh hiện là tiền đạo triển vọng của bóng đá Singapore.