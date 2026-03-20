AFC hủy bỏ Asian Cup 2031 và 2035, chuyển sang năm chẵn

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định mang tính bước ngoặt này là đề nghị từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Asian Cup sang các năm chẵn.

AFC chính thức hủy bỏ toàn bộ quy trình xin đăng cai hai kỳ Asian Cup 2031 và Asian Cup 2035 (Ảnh: AFC).

Việc thay đổi này nhằm giúp bóng đá châu Á khớp nối hoàn hảo với lịch thi đấu quốc tế mới, tránh tình trạng chồng chéo giữa các giải đấu đại lục và thế giới.

Theo AFC, một chu kỳ đấu thầu mới sẽ chỉ được kích hoạt khi hai điều kiện then chốt được hoàn tất: Lịch thi đấu toàn cầu mới được phê duyệt và các khung thời gian tổ chức chính thức được xác nhận.

Tuy nhiên, mặt trái của sự thay đổi này là bóng đá châu Á sẽ đối mặt với một "khoảng trống" đáng kể. Sau kỳ Asian Cup 2027, người hâm mộ có thể sẽ phải đợi ít nhất 5 năm mới được chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục tái diễn vào năm 2032.

Việc AFC đột ngột "đóng cửa" quy trình đấu thầu đã gây ra cú sốc không nhỏ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ. Quốc gia tỷ dân này vốn đã thể hiện quyết tâm cực lớn và hoàn tất hồ sơ cùng 5 ứng viên khác để chạy đua đăng cai kỳ đại hội năm 2031.

Những nỗ lực chuẩn bị bài bản, ngân sách vận động và kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của Ấn Độ giờ đây buộc phải tạm dừng. Đối với các nền bóng đá đang phát triển, đây không chỉ là thiệt hại về tài chính mà còn là sự gián đoạn trong chiến lược quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua thể thao.

Qatar đang là đương kim vô địch Asian Cup (Ảnh: AFC).

Câu hỏi về tính liên tục và sức hút của Asian Cup cũng được đặt ra khi các khu vực như châu Âu (Euro) hay Nam Mỹ (Copa America) vẫn duy trì chu kỳ tổ chức ổn định.

Mặc dù gây ra những xáo trộn ngắn hạn, nhưng giới chuyên gia nhận định đây là bước đi cần thiết để chuyên nghiệp hóa bóng đá châu Á. Việc tổ chức vào năm chẵn và đồng bộ với FIFA sẽ giúp Asian Cup nâng cao giá trị thương mại, thu hút bản quyền truyền hình tốt hơn và đảm bảo các ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại châu Âu có thể trở về phục vụ đội tuyển quốc gia một cách thuận lợi nhất.

Sự tái thiết lại cấu trúc này được kỳ vọng sẽ giúp Asian Cup thoát khỏi mác "xu hướng nhất thời" để trở thành một hệ thống giải đấu bền vững, có tính hệ thống cao hơn.

Tuy nhiên, để duy trì niềm tin từ các liên đoàn thành viên và người hâm mộ, AFC cần sớm đưa ra một lộ trình cụ thể và minh bạch cho chu kỳ tổ chức mới sau năm 2027.