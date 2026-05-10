AFC bình luận trước khi U17 Việt Nam quyết đấu U17 Hàn Quốc

Vào tối nay (10/5), U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai ở bảng C giải U17 châu Á tại Saudi Arabia. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Yemen trong trận mở màn.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với U17 UAE và U17 Hàn Quốc. U17 Yemen xếp cuối cùng ở bảng đấu khi chưa có điểm nào. Điều đó đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng và giành quyền tham dự World Cup nếu đánh bại U17 Hàn Quốc.

Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn với thầy trò HLV Roland bởi U17 Hàn Quốc được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, AFC vẫn đánh giá cao U17 Việt Nam trước trận đấu này.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á bình luận: “U17 Việt Nam bước vào trận đấu với U17 Hàn Quốc với tinh thần phấn chấn sau khi giành 3 điểm trong trận đấu với U17 Yemen. Đại diện của Đông Nam Á đã thể hiện sự bình tĩnh trong trận mở màn. Nếu tiếp tục giành được kết quả tích cực trong trận đấu với U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ có bước tiến vững chắc để tiến vào vòng loại trực tiếp.

U17 Hàn Quốc sẽ quyết tâm nhập cuộc mạnh mẽ trong trận đấu này sau khi hòa may mắn U17 UAE ở lượt trận mở màn. Họ buộc phải giành chiến thắng trước U17 Yemen nếu không muốn bị đẩy vào tình thế nguy hiểm”.

Bình luận về trận đấu còn lại giữa U17 UAE và U17 Yemen, AFC viết: “U17 UAE hứa hẹn sẽ thi đấu tự tin hơn sau màn trình diễn quả cảm trước U17 Hàn Quốc. Họ suýt nữa đã đánh bại ứng cử viên vô địch khi dẫn trước tới phút 88 nhưng bị gỡ hòa đáng tiếc.

Lối chơi tích cực của U17 UAE khiến nhiều người thích thú. Nếu tiếp tục đánh bại U17 Yemen, U17 UAE sẽ có vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp và có vé tham dự World Cup.

Tuy nhiên, U17 UAE cần cẩn trọng trước U17 Yemen. Trong trận mở màn, U17 Yemen đã áp đảo U17 Việt Nam nhưng thất bại vì khoảnh khắc thiếu tập trung. Do đó, đội bóng này rất quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai. U17 Yemen có thể mang tới nguy hiểm tiềm ẩn cho U17 UAE”.