Cú sốc lớn nhất lượt trận thuộc về cuộc đối đầu giữa AC Milan và Ferencvaros. Dù được thi đấu trên sân nhà San Siro và có lợi thế chơi hơn người sau khi Bamidele Yusuf bên phía đội khách nhận thẻ đỏ, Rossoneri vẫn thể hiện bộ mặt bạc nhược.

Cú đúp trong hiệp hai của Lenny Joseph đã giúp đại diện Hungary ra về với chiến thắng 2-0 và tạo ra cơn địa chấn. Thất bại này khiến AC Milan mới chỉ có vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận, đối diện nguy cơ bị loại sớm.

AC Milan nhận cú sốc lớn ngay trên sân nhà (Ảnh: Getty).

Trái ngược với thảm cảnh của Milan, Bournemouth tiếp tục bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng. Dù để Sparta Praha mở tỷ số ở phút 35 nhờ công Ebrima Singhateh, thầy trò HLV Marco Rose đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người (Tobias Guddal nhận thẻ đỏ) để lội ngược dòng thắng 3-1. Lần lượt Tyler Adams, Evanilson và Rayan ghi bàn, mang về 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận cho đại diện Ngoại hạng Anh.

Hai CLB Anh còn lại trải qua ngày thi đấu không như ý. Crystal Palace chật vật giữ lại một điểm trên sân Selhurst Park trước Hoffenheim nhờ bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+1 của Daichi Kamada, trong bối cảnh Adam Wharton nhận thẻ đỏ từ sớm. Trong khi đó, Sunderland chính thức đứt mạch bất bại khi gục ngã 0-2 ngay trên sân nhà trước Dinamo Zagreb bởi hai bàn thua trong hiệp một.

Ở nhóm ông lớn khác, Juventus tiếp tục duy trì sự ổn định bằng chiến thắng 2-1 trên sân của AZ Alkmaar nhờ các pha lập công của Teun Koopmeiners và Randal Kolo Muani. Benfica cũng nối dài mạch toàn thắng khi vượt qua Lech Poznan với tỷ số 3-1, cùng Bournemouth và Ferencvaros chia sẻ những vị trí dẫn đầu với 12 điểm trọn vẹn.

Juventus giành chiến thắng nhọc nhằn trên sân của AZ Alkmaar (Ảnh: Getty).

Bất ngờ khác xảy ra tại Đức khi Bayer Leverkusen nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải châu Âu năm nay trước Marseille với tỷ số 0-1, sau pha ghi bàn duy nhất của Amine Gouiri ở phút 79.

Trên đất Scotland, Celtic tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính khi đánh bại Besiktas 3-2 nhờ cú đúp của Camilo Duran (bàn ấn định ở phút 87). Cuộc đối đầu giữa Real Sociedad và Lyon khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Ở những trận đấu còn lại, Anderlecht tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Salzburg với tỷ số 2-0. Trong khi đó, NEC Nijmegen vượt qua Omonia với cách biệt 3-1, còn Viktoria Plzen giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Lillestrom.

Tại Bulgaria, đội chủ nhà Levski Sofia có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Jagiellonia, trong khi Celta Vigo bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước Union Saint Gilloise tại Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Torreense ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc (Ảnh: Getty).

Những diễn biến sôi động tiếp tục xuất hiện khi OFI Crete đánh bại Hapoel Beer Sheva 2-0, còn Sturm Graz để thua tiếc nuối 2-3 trước Celje trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Khép lại loạt trận, Torreense vượt qua Ararat Armenia với tỷ số 3-2 sau màn so tài rượt đuổi kịch tính đến những phút cuối cùng.